Wynn Resorts doa 7,5 milhões de USD a vítimas do Hato e do Harvey

O Wynn Resorts anunciou a doação de 7,5 milhões de dólares americanos (60,4 milhões de pataca) para auxiliar os esforços de reconstrução de Macau e da cidade texana de Houston, após a devastação causada pelas tempestades Hato e Harvey.

Em Macau, o Wynn Resorts vai contribuir com 3,75 milhões de dólares americanos (30,2 milhões de patacas) para apoiar as famílias e os negócios locais afectados. A empresa vai continuar ainda a prestar trabalho voluntário, garante o diário. Em Houston, outros 3,75 milhões de dólares norte-americanos vão ser distribuídos para ajudar todos que foram afectados pela passagem do furacão Harvey, tempestade que deixou três dezenas de pessoas sem vida e milhares de desalojados.

“É uma coincidência triste e terrível, que duas grandes cidades onde temos os nossos funcionários e clientes – Macau, na República Popular da China, e Houston, no Texas – tenham sido atingidas por tragédias apenas com alguns dias de diferença”, disse o presidente executivo do Wynn Resorts, Steve Wynn, em comunicado.

Ao mesmo tempo que os funcionários da empresa no território viram as suas casas danificadas com a passagem do tufão “Hato” no passado dia 23, também os clientes sofreram com a situação. No Texas, vários clientes e parceiros comerciais da Wynn Resorts sofreram na pela a fúria do Harvey: “Estes acontecimentos, [a cerca de] 13 mil quilómetros de distância, afectaram as vidas dos nossos funcionários e amigos de ambas as cidades, e sentimo-nos compelidos a ajudar modestamente”, afirmou Wynn, de acordo com o Las Vegas Review-Journal.