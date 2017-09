Vinhos australianos hoje em destaque no IFT

A revista Decanter, especializada em vinhos, vai organizar esta tarde, em colaboração com o Instituto de Formação Turística uma prova de vinhos destinada a dar a conhecer no território os melhores néctares produzidos na Austrália.

Denominada “Discover the diversity of Australia” (Descubra a diversidade da Austrália), a iniciativa inclui alguns dos vinhos distinguidos na edição de 2016 da Decanter Asia Wine Awards e da edição deste ano da Decanter World Wine Awards. Entre os vinhos em destaque estarão marcas como “Barossa”, “Penfolds” ou “Bird in Hand”.