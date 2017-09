De Serralves para o Palácio da Ajuda: Preparativos da exposição “Joan Miró: Materialidade e Metamorfose”, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. A Coleção Miró, outrora propriedade do BPN, vai ser exibida pela primeira vez na sua totalidade, com todas as 85 obras de arte, a partir da próxima quinta-feira, na Galeria D. Luís, no Palácio da Ajuda. A mostra permanece patente ao público até 8 de Janeiro de 2018, regressando posteriormente ao Museu de Serralves. ANTÓNIO COTRIM/LUSA.

