Tufão Hato: Pereira Coutinho aponta o dedo a Chui Sai On

José Pereira Coutinho entregou uma petição ao Governo em que exige explicações ao Chefe do Executivo, tendo em conta o grau de devastação causada pelo tufão Hato. No documento, o cabeça de lista da candidatura da Nova Esperança ao hemiciclo quer saber porque razão o Chefe do Executivo não fez um maior esforço para evitar as consequências de uma tempestade de grandes dimensões. Em declarações divulgadas pelo Rádio Macau, Coutinho explicou ainda que perguntou ao Governo “sobre as medidas efectivas que estão a ser tomadas para que uma tragédia como esta não se volte a repetir”.

