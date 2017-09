Trabalhadores na rua para exigir pagamento de bónus ao grupo Galaxy  

Cloee Chao, cabeça-de-lista da Linha de Frente dos Trabalhadores de Casinos, dinamiza amanhã uma manifestação, com o propósito de saber junto do presidente executivo da Galaxy Entertainment, Lui Che Woo, se está prevista a atribuição de um bónus de Verão para os trabalhadores da empresa.

A 30 de Agosto, mais de duas centenas de funcionários da Galaxy Entertainment deslocaram-se à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), para transmitir os problemas que enfrentaram durante a passagem do tufão Hato pelo território, entre outras questões. A Galaxy Entertainment fez uma declaração nesse dia em que se comprometeu com a atribuição de um subsídio especial de 1200 patacas aos funcionários que trabalharam sob os efeitos do tufão.

“Além disso, a declaração do Galaxy Entertainment permite que os funcionários tirem parte do bónus especial em Setembro. Este não é o bónus de verão”, disse Cloee Chao ao PONTO FINAL. A candidata diz que “os funcionários sentem que a empresa está a fazer jogos de palavras que induziram o público a pensar que eles receberam o bónus”.

A declaração refere que, devido ao tufão Hato, o grupo Galaxy Entertainment fornece um plano que pressupõe que os funcionários elegíveis desfrutem do regime “Prémio de acção especial” atribuído em 2014, que será distribuído no final deste ano. Os funcionários podem trocar ou vender um terço das acções de que dispõem também em Setembro.

De acordo com Cloee Chao, os funcionários da concessionária de jogo tiveram direito a um “prémio de bónus especial” igual ao “salário base de um mês” no Verão dos anos anteriores, excepto este ano. “O bónus é para o Verão, agora estamos em Setembro, os funcionários não sabem se eles ainda o terão este ano”, disse ainda Cloee Chao. “Os funcionários querem manifestar o seu apelo, e esperam reunir com o patrão para saber se o vão ter ou não”, explica a cabeça-de-lista da Linha da Frente dos Trabalhadores dos Casinos.

Os manifestantes vão-se reunir amanhã, pelas 16 horas, na paragem de autocarros da Rotunda da Piscina Olímpica. Cloee Chao informou à Polícia de Segurança Pública que cerca de uma centena de pessoas participarão no protesto. Elisa Gao