Taça FIRS: Macau goleado pela Colômbia

A selecção de hóquei em patins de Macau teve uma entrada para esquecer na edição inaugural da Taça FIRS. Ontem, em Nanjing, os campeões asiáticos de hóquei patinado perderam por 15-0 frente à Colômbia. A formação orientada por Alberto Lisboa defronta hoje a África do Sul, ao meio-dia e meio.

Foto: Bessa Almeida;

A selecção de hóquei em patins de Macau, campeã asiática em título, iniciou da pior forma a participação no novíssima Taça FIRS, competição que integra a edição inaugural dos Jogos Mundiais de Patinagem (World Roller Hockey) e que substituiu o antigo Mundial-B da modalidade.

Em Nanjing, na República Popular da China, a formação orientada por Alberto Lisboa apresentou-se em campo com um grupo de trabalho onde a veterania e o pressuposto da renovação se apresentavam de mãos dadas, mas a aposta acabou por se revelar inócua fase ao poderia ofensivo da selecção colombiana. A formação sul-americana, orientada pelo treinador português André Matos – antigo jogador do Hóquei Clube de Braga – goleou as hostes do território por quinze golos sem resposta, num desafio em que o dianteiro Camilo Ramirez Trujillo esteve em evidência, ao facturar por quatro ocasiões.

Apesar do resultado final se prefigurar como amplamente desequilibrado, as duas partes do encontro dificilmente se poderiam ter revelado mais assimétricas, com a selecção local a sofrer três no primeiro parcial e os restantes doze no segundo tempo.

A resistência da formação orientada por Alberto Lisboa durou até aos três minutos e 58 segundos, quando Esteban Arango inaugurou o marcador. Inspirado, o camisola 9 da selecção da Colômbia voltou a dilatar a vantagem para o conjunto sul-americano à passagem do minuto oito, antes de Jonathan Orozco selar, aos 13 minutos e 39 segundos, o resultado com que a partida seguiu para intervalo.

Na etapa complementar, foi necessário apenas um minuto e 42 segundos para que o furacão Trujillo entrasse em acção. Num período de pouco mais de sete minutos, o dianteiro colombiano marcou por quatro ocasiões – no curso do segundo minuto, aos cinco minutos e meio e por duas ocasiões, entre os sete e os oito minutos – elevando a contagem para os 8-0. Pelo meio, Esteban Arango, aos 7 minutos e 39 segundos do segundo tempo, também voltou a fazer o gosto ao stick, completando um hat trick.

A perder por margem dilatada, a selecção orientada por Alberto Lisboa deixou cair a guarda e perde capacidade de resistência. Aos nove minutos e 44 segundos, David Zapata entrou nas contas da partida, ao marcar o primeiro dos três golos que apontou no encontro. Aos 15 e aos 17 minutos, Raul Raigosa Hincapie também deu o seu contributo à goleada da formação colômbiana, antes de Julian Jurado e de Daniel Restrepo encerrarem a marcha do marcador com um golo cada.

No outro desafio do grupo A da Taça FIRS ontem disputado, a Áustria derrotou a África do Sul por 5-3. A formação orientada por João Nuno Meireles derrotou a selecção sul-americana, de Joaquim Coimbra, com golos de Kilian Hagspiel (2), de Roche Brunner, de Sebastian Mostoegl e de David Huber. Para a África do Sul marcaram Ricardo de Sousa (2) e Cláudio de Araújo.