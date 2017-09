Rússia condena novo ensaio nuclear norte-coreano

A Rússia condenou este domingo o sexto ensaio nuclear realizado pela Coreia do Norte, que considerou representar “uma séria ameaça para o mundo”, e insistiu que todas as partes implicadas no conflito na península coreana devem voltar ao diálogo.

“O enésimo desprezo ostentatório por parte de Pyongyang das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e das normas do direito internacional merece uma firme condenação”, refere um comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores russo.

O executivo de Moscovo sublinha que “as autoridade da Coreia da Norte, com as suas acções dirigidas para sabotar o regime global de não proliferação (de armas nucleares), geram uma séria ameaça para o mundo, para a segurança na península coreana e na região”.