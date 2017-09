Problemas internos e externos marcam cimeira dos BRICS

Os chefes de Estado e de Governo do bloco das grandes economias emergentes BRICS estão desde ontem reunidos em Xiamen, na província continental de Fujian, num contexto marcado por problemas internacionais e internos.

A nona cimeira dos BRICS – bloco que agrupa o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul – termina esta terça-feira.

A reunião de alto nível ocorre no momento em que Brasil, Rússia e África do Sul atravessam um período de crise económica, que no caso brasileiro é “agravado por uma crise política”, conforme disse à Lusa Evandro Carvalho, que é também professor de Direito Internacional na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro

Já China e Índia, os únicos membros que mantêm altas taxas de crescimento económico, atravessam um período de renovada tensão nas relações bilaterais.

Entre Junho e a semana passada, soldados dos dois países estiveram frente a frente numa zona disputada entre a China e o Butão – aliado da Índia -, no planalto de Doklam (ou Donglang, em chinês), nos Himalaias.

Para o académico brasileiro, esta disputa fronteiriça é mesmo o “facto mais complexo” da cimeira de Xiamen, que vai envolver um “esforço brutal” de diplomacia entre Pequim e Nova Deli, no qual os outros membros do bloco podem ser “importantes intermediadores”.

O grupo reuniu-se pela primeira vez em 2009 – na altura ainda sem a África do Sul – e logo estabeleceu uma agenda focada na reforma da ordem internacional, visando maior protagonismo dos países emergentes em organizações como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional.

No conjunto, os BRICS representam cerca de 40 por cento da população mundial e 23 por cento do produto global bruto.