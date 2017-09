Portugal entrou a perder no Mundial, frente à Argentina

Portugal entrou este domingo no 43.º campeonato do Mundo de hóquei em patins com uma derrota, por 5-2, frente à detentora do título Argentina, num encontro do Grupo A que ficou praticamente definido nos lances de bola parada.

Num jogo entre dois dos principais candidatos à conquista do troféu, valeu a eficácia da equipa argentina na marcação das grandes penalidades e livres directos, bem como uma maior organização ao longo de toda a segunda parte.

Como à partida já se perspectivava, o encontro entre Portugal, actual campeão da Europa, e a Argentina, campeão do mundo, pautou-se pelo equilíbrio, com as duas equipas a apresentarem-se num ritmo elevado e bastante fortes ofensivamente.

Os argentinos foram os primeiros a criar perigo junto da baliza portuguesa, ainda assim André Girão respondeu, de forma competente, com duas defesas complicadas.

A partida começou a ser desenhada com uma grande penalidade assinalada a favor da Argentina. Aos 11 minutos, Matias Pascoal foi chamado a marcar e não desperdiçou a oportunidade.

Logo de seguida, Ricardo Barreiros também teve a hipótese de marcar num penálti, mas o jogador da Oliveirense foi travado pelo guardião Valentin Grimalt.

A pressão de Portugal intensificou-se na procura do golo ainda antes do intervalo e, aos 19 minutos, Gonçalo Alves, após um passe de Henrique Magalhães, empatou a partida.

Mas, a experiência da Argentina complicou as aspirações portuguesas e, a poucos segundos do apito para o descanso, Matias Platero marcou, desmoralizando a seleçcão lusa.

No segundo tempo, e com uma desvantagem de um golo, Portugal entrou significativamente mais nervoso, perante uma Argentina concentrada, bastante eficaz e a cometer poucos erros.

Num livre directo, aos 32 minutos, Lucas Ordoñez bateu Pedro Henriques, o guarda-redes luso especialista a defender bolas paradas que nesta partida não conseguiu ser eficaz.

Portugal ainda reduziu no minuto seguinte, numa grande penalidade marcada por João Rodrigues, mas a partir daí a Argentina não deu qualquer hipótese.

Num jogo limpo e praticamente sem erros, os argentinos marcaram por mais duas vezes, por Matias Pascoal, logo a seguir ao segundo tento luso, e pelo benfiquista e ‘capitão’ Carlos Nicolia.

Na segunda-feira, pelas 18:30, Portugal joga a segunda jornada da fase de grupos, com a Itália, que ontem venceu a França, por 6-2.