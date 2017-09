Porto Exterior: Novo sistema de videovigilância entra em vigor na quarta-feira

A partir de quarta-feira, o Governo vai apertar a videovigilância rodoviária na zona do Terminal Marítimo do Porto Exterior, com a entrada em vigor do sistema de videovigilância instalado no local pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). O organismo está convicto que “a instalação deste tipo de sistemas irá permitir fiscalizar a situação viária, permitindo evitar irregularidades que podem afectar a normalidade do trânsito”, pode ler-se numa comunicado enviado às redacções.

Até ao momento, os Serviços para os Assuntos de Tráfego já instalaram sistemas similares na Avenida Comercial de Macau, na Rua D. Belchior Carneiro, na Avenida do Noroeste e na Rua Central da Areia Preta, entre outras artérias de Macau.

No comunicado enviado às redacções, a DSAT recorda que a “Lei do Trânsito Rodoviário” prevê a aplicação de multas de entre 300 e 600 patacas “a quem estacionar ou parar ilegalmente, assim como a quem impedir ou embaraçar o trânsito”.