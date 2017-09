ONU: Tóquio e Seul pedem nova reunião de urgência do Conselho de Segurança

Os governos da Coreia do Sul e do Japão condenaram este domingo o sexto ensaio nuclear realizado pela Coreia do Norte e anunciaram que vão solicitar uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O presidente sul coreano, Moon Jae-in, afirmou que Seul “nunca permitirá à Coreia do Norte continuar a avançar com as suas tecnologias nucleares e de mísseis”.

Moon também defendeu a aplicação de sanções mais graves por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para aumentar “o isolamento do regime liderado por Kim Jong-un”.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que o novo teste nuclear representa “uma grave e imediata ameaça à segurança” e que “mina seriamente a paz e a segurança na região”.

“Consideramos completamente intolerável que a Coreia do Norte tenha feito um teste nuclear depois de o Conselho de Segurança da ONU ter condenado os seus contínuos lançamentos de mísseis balísticos durante este ano”, assinalou Abe em comunicado.

O ministro japonês dos Negócios Estrangeiros, Taro Kono, disse que Tóquio e Seul estão em contacto permanente com Washington depois do teste realizado hoje e que tencionam solicitar uma nova reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a situação.