Mawar passou sem causar (grandes) transtornos

Passou sem criar grandes problemas, a terceira tempestade tropical a atingir a região sul da China num período de menos de dez dias. De acordo com as previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, o Mawar atingiu terra durante a noite passada, entre as cidades de Shantou e Shanwei, na costa leste da província de Guangdong. O tufão, que se começou gradualmente a afastar do território, não terá obrigado a içar o sinal número 3, mas os Serviços Meteorológicos e Geofísicos prevêem aguaceiros frequentes para a manhã de hoje.

