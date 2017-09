Macau voltou a abrir as portas a grupos organizados

Dez dias depois de ter sido devastado pelo tufão mais violento em mais de meio século, o território voltou no sábado a receber excursões organizadas. Até ao final do dia de ontem, Macau terá acolhido mais de 400 grupos turísticos, de acordo com as estimativas avançadas pelos operadores do sector.

Segundo os números avançados pelas agências de viagens, a RAEM recebeu no fim-de-semana cerca de 410 excursões organizadas provenientes da China, informou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) em comunicado.

Devido à “grave destruição” gerada pelo tufão Hato, que fez dez mortos e mais de 240 feridos, Macau suspendeu a recepção de grupos turísticos, entre 25 de Agosto e 1 de Setembro, para “concentrar recursos nas operações de regaste e trabalhos de reposição depois da calamidade”.

De acordo com a DST, que enviou inspectores aos postos fronteiriços e principais pontos turísticos, o primeiro dia de regresso dos grupos a Macau decorreu com “normalidade”.

Macau recebeu, em Julho, 819.000 excursionistas – mais 22,8 por cento em termos anuais homólogos, de acordo com dados publicados na sexta-feira pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos.

Os números de visitantes inseridos em excursões provenientes da China (669.000 ou 81,6 por cento do total) e da Coreia do Sul (38.000) registaram aumentos de dois dígitos face a Julho do ano passado, segundo a DSEC.

Entre Janeiro e Julho, 4,59 milhões de pessoas visitaram Macau integradas em excursões, mais 12,4 por cento face aos primeiros sete meses do ano transacto. Macau foi o destino escolhido por 30,95 milhões de visitantes no ano passado.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita).