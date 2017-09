  Macau perde com Hong Kong na partida que decidiu 73.o Interport

Fotografia: Hong Kong Football Association;

A selecção de futebol de Macau perdeu por 4-0 na deslocação ao terreno da congénere da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, numa partida a contar para 73.a edição do Interport entre os dois territórios. A jogar em casa e com uma eficácia ofensiva a toda a prova, a Selecção de Hong Kong derrotou o onze de Macau por 4-0, um resultado que se começou a construir logo aos dois minutos.

Lau Ho-iam inaugurou o marcador com um remate colocado, batendo o guarda-redes da selecção do território. O segundo golo da partida, segundo também da selecção de Hong Kong, surgiu quatro minutos depois, com Michael Luk a cobrar uma grande penalidade a punir falta sobre Law Chun-ting.

Com um início de partida de luxo, a selecção da antiga colónia britânica apontou o terceiro antes ainda do minuto dez, numa jogada em que Lam Hok-hei se isolou e bateu o guarda-redes de Macau no um-para-um.

O quarto e derradeiro golo do encontro chegou à passagem do primeiro quarto de hora das partida, com Fong Pak-Iun a responder em grande a um cruzamento de James Ha. O cabeceamento de Fong foi negado obrigou o guarda-redes da formação do território a uma defesa atenta, mas à segunda o guardião da selecção do Lótus nada pode fazer para evitar a recarga de Lam Hok-hei e o golo de Hong Kong.

O desafio pautou a estreia de Carlos Leonel Fernandes com a camisola da selecção. A partida serviu ainda de encontro de preparação para o onze do território, que amanhã defronta a Índia no Estádio da Taipa, em partida a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações.