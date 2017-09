Macau Legend somou prejuízos de 228 milhões entre Janeiro e Junho

O grupo Macau Legend, do empresário David Chow Kam Fai, registou prejuízos de 228,6 milhões de dólares de Hong Kong nos primeiros seis meses do ano, indicou num comunicado divulgado na noite da passada quinta-feira.

A empresa justificou as perdas com “o aumento dos custos operacionais e a depreciação gerada pela abertura de novos casinos e hotéis, e também pelos custos financeiros”.

Nos primeiros seis meses, a Macau Legend arrecadou receitas no valor de 855,9 milhões de dólares de Hong Kong, mais 28,5 por cento que no mesmo período de 2016.

As receitas de jogo subiram 34,3 por cento para 563,2 milhões de dólares de Hong Kong e as de não-jogo aumentaram 18,7 por cento para 292,7 milhões de dólares de Hong Kong .

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 100,5 milhões de dólares de Hong Kong, mais 115,4 por cento.

A Macau Legend opera três casinos em Macau sob a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau (SJM). Um deles, o Legend Palace Hotel, abriu em Fevereiro deste ano e contribuiu com receitas de 37,8 milhões de dólares de Hong Kong: “Apesar da ‘performance’ melhorada, a rentabilidade do grupo foi negativamente afectada por prejuízos de 228,6 milhões de dólares de Hong Kong durante o período [em causa] maioritariamente devido a aumentos nos custos operacionais e depreciação devido à abertura do Legend Palace Casino e Hotel e aumentos nos custos financeiros”, de acordo com o comunicado.

O diretor executivo da empresa, David Chow, explicou que os trabalhos de remodelação da Doca dos Pescadores – área aberta de entretenimento com restaurantes e lojas – vão continuar e mostram o apoio da empresa “aos esforços do Governo de Macau para construir um centro de turismo e lazer e promover turismo diversificado em Macau”:

“Vamos continuar a melhorar a experiência de compras, restauração ao ar livre e entretenimento na Doca dos Pescadores, agora que a cobertura está terminada”, afirmou.

No mesmo comunicado, Chow deu conta do acordo com “uma terceira parte independente para se desfazer do hotel Landmark Macau”.

“Espera-se que o negócio esteja concluído antes do final deste ano (…) Vai permitir ao grupo reorganizar e desenvolver novas construções e instalações para corresponder e fundir os mercados em constante mudança”, disse Chow.

Os casinos de Macau fecharam o mês de Agosto com receitas de 22.676 milhões de patacas, um aumento de 20,4 por cento relativamente ao período homólogo do ano passado (ver texto nesta página).