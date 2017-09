Hóquei em Patins: Portugal campeão do Mundo de Sub-20 pela terceira vez consecutiva  

Portugal sagrou-se na sexta-feira passada campeão do mundo de hóquei em patins no escalão de Sub-20 tela terceira vez consecutiva. Os agora tri-campeões do mundo derrotaram a Espanha por 2-0, no encontro decisivo do Mundial, que se disputou em Nanjing, na República Popular da China.

Naquela que foi a sexta final ibérica consecutiva – as três primeiras foram favoráveis à Espanha – Portugal alcançou o “tri” com golos de Gonçalo Nunes, na conversão de uma grande penalidade, aos 23 minutos, e Gonçalo Pereira, a 11 segundos do fim.

Este é o quarto título mundial de Portugal, que também venceu a edição de 2003 e lidera o “ranking” de vitórias no campeonato da categoria. No campeonato do Mundo de Seniores, a selecção portuguesa tenta recuperar um título que lhe foge há catorze anos. Ontem, no encontro de estreia na competição, Portugal perdeu frente à campeã em título, a Argentina.