Hóquei em patins feminino: Espanha é a nova campeã do mundo

A selecção espanhola feminina de hóquei em patins sagrou-se no sábado campeã do mundo, ao derrotar na final a Argentina por 7-5, durante o campeonato que terminou em Nanjing, na China.

As espanholas venceram o embate no prolongamento, depois de um empate 4-4 no tempo regulamentar.

O campeonato do mundo de hóquei em patins decorreu integrado na primeira edição dos ‘Roller Games’, que vão continuar a decorrer na República Popular da China. A seleção feminina portuguesa terminou a competição na sétima posição.