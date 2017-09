Governo Central apoia princípios da proposta de solução para as inundações no Porto Interior

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, deve deslocar-se brevemente à província de Guangdong para debater pormenores sobre questões ligadas a uma eventual solução para as inundações no Porto Interior. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Governo, Victor Chan, afirmou que o Governo entregou, em Março último, uma proposta de estudo sobre o problema das inundações do Porto Interior e que o Conselho de Estado “apoia os princípios apresentados na proposta”. Quanto aos pormenores, Victor Chan disse que “é necessário aguardar pelas negociações com os responsáveis do país”.

