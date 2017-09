Gestão de catástrofes: Governo já recolheu quase mil opiniões

Fotografia: Eduardo Martins;

Até ao final da tarde de ontem, o Gabinete de Estudo das Políticas recebeu mais de 980 opiniões e sugestões relativas à optimização dos mecanismos de resposta a grandes catástrofes. O volume de opiniões recolhidas levou o Governo a considerar “expressiva” a participação da sociedade civil.

As opiniões recolhidas incidem, sobretudo, sobre a eficácia do mecanismo de alerta prévio, a construção e gestão do espaço urbano ou a coordenação dos trabalhos de protecção civil. Numa nota de imprensa enviada às redacções, o Gabinete de Estudo das Políticas recorda que o período de recolha de opiniões termina a 11 de Setembro.