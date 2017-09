Fortaleza do Monte e Biblioteca de Coloane reabriram ao público

A Biblioteca de Coloane, o Armazém do Boi, o Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José e o Jardim da Fortaleza do Monte, paredes meias com as Ruínas de São Paulo, estão entre os espaços e instalações que reabriram ao público na sexta-feira, mais de uma semana depois do tufão Hato ter deixado um rasto de devastação após a sua passagem por Macau.

Num comunicado enviado às redacções, o Instituto Cultural assegurou que a maior parte das instalações que encerraram na sequência da tempestade já se encontra “em funcionamento regular”.

Entre as instalações que ainda não reabriram, por terem necessidade de acções específica de reparações e vistoria, estão o Espaço Patrimonial Uma Casa de Penhores Tradicional, situado na Avenida de Almeida Ribeiro. Na nota que enviou à imprensa, o Instituto Cultural estima que o espaço seja reaberto no final de Setembro, depois dos objectos expostos que ficaram danificados a 23 de Agosto terem sido reparados. As instalações culturais e bibliotecas públicas ainda encerradas temporariamente são as seguintes: Centro Cultural de Macau, Museu de Arte de Macau, Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, Oficinas Navais N.º 1, Fortaleza da Guia, Capela de Nossa Senhora da Guia, Túneis Militares da Guia, Edifício do n.º 80 da Rua das Estalagens, Exposição de Carpintaria de Lu Ban, Espaço Patrimonial Uma Casa de Penhores Tradicional, Centro de Ecuménico Kun Iam, Biblioteca do Patane, Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Parque Dr. Sun Yat Sen, Biblioteca de Wong Ieng Kuan no Jardim Luís de Camões, Biblioteca do Mercado Vermelho e Biblioteca Itinerante. A data de abertura destas instalações será anunciada atempadamente.

