Fingir que se vota. CAEAL disponibiliza câmara eleitoral

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) vau providenciar, a partir de hoje e até ao último dia de campanha, uma réplica exacta das câmaras de voto para que os eleitores do território possam simular o acto eleitoral.

A câmara eleitoral está a partir desta segunda-feira disponível no Centro de Informações sobre Assuntos Eleitorais, localizado no rés-do-chão do edifício da Administração Pública, na Rua do Campo. A iniciativa tem por objectivo “sensibilizar o público sobre o processo de votação”, de forma a que os eleitores possam familiarizar-se com a “utilização do carimbo para assinalar no boletim de voto”. A simulação está disponível entre as nove da manhã e as seis da tarde, adianta a CAEAL numa nota de imprensa.

No mesmo comunicado, o organismo liderado por Tong Hio Fong adianta ainda que produziu dois vídeos de sensibilização, que deverão ser transmitidos pela TDM, “destinados à apresentação dos procedimentos de votação”.