Ensaio para um documentário em construção

Fotografia: Eduardo Martins;

Rosa Coutinho Cabral encontra-se em Macau para iniciar as filmagens de um documentário sobre Camilo Pessanha, a que vai chamar “PE SAN IÉ”, e cuja rodagem passará também por Portugal. A realizadora apresentou este domingo no Edifício do Antigo Tribunal, no âmbito das celebrações dos 150 anos do nascimento do poeta, “Ensaio sobre um Filme”. O trabalho constitui uma recolha de imagens que constituem uma antevisão do documentário ainda em construção.

“Decidi fazer este pequeno ensaio, que trata de um problema que tenho ao retratar um homem como o Pessanha. Tenho muitas dúvidas sobre quem era este homem. Por que é que escrevia? Por que ficou em Macau? Questões para as quais não tenho resposta”, enquadrou a cineasta, antes da projecção de um ensaio que usa a pesquisa filmada em Macau. “Ver não é inocente, é uma posição”, ouve-se no pequeno filme, narrado pela cineasta. “Quem é este homem, para além do que escreveu? Como se revela a forma de olhar num homem?”, prossegue a realizadora, numa contínua interrogação, que acompanha uma sucessão de planos que captam a velha cidade, as vielas, o casario que subsiste, sulcado pelo tempo.

“Hoje as imagens não mostram as paredes esfoladas, a ferrugem das coisas, a Macau à chuva, que é das coisas mais bonitas. Porque é que às pessoas que aqui vivem não lhes atrai esta sensibilidade?”, questiona Carlos Morais José, depois da projecção do filme. “Esta é que é a identidade de Macau, esta coisa real. Perante estas imagens há um sentimento de real”, considera ainda o escritor e jornalista, responsável pela organização das celebrações que ocupam o Antigo Tribunal até 7 de Setembro, dia de nascimento do poeta.

“Sou muito pouco ligada à narrativa, não me interessam nada as personagens, são actores, pessoas. Não quero ter ninguém a fazer de Camilo Pessanha, mas quero fazê-lo acontecer. O objectivo do ensaio é perceber como é que Pessanha se relaciona com Macau, como é que eu imagino que um exilado se relaciona com Macau”, explica ainda Rosa Coutinho Cabral. O documentário, ainda em fase de concepção, não tem data de estreia prevista, mas a vontade da realizadora é que esta aconteça em Macau. S.G.