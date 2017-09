Eleições Legislativas: Erro Médico e protecção de Coloane são prioridade para Agnes Lam

Se for eleita, Agnes Lam vai trabalhar para que mais projectos de lei cheguem ao hemiciclo. A garantia foi ontem dada pela professora da Universidade de Macau, durante a apresentação do programa político da candidatura que lidera à Assembleia Legislativa, a lista do Observatório Cívico.

Em declarações à Rádio Macau, Lam definiu como principal prioridade a revisão da Lei do Erro Médico, diplomata que, no entender da candidata, apresenta “varias falhas”. A candidata defende, entre outros aspectos, a criação de um fundo público que permita intervir “nos casos em que as famílias que queira processar um médico não tenham dinheiro para pagar as contas”, noticiou a Rádio Macau. O fundo equacionado poderia avançar com o dinheiro até que a Comissão responsável pela avaliação dos casos de erro médico se pronuncie sobre a validade (ou não) das queixas.

Outros dos cavalos de campanha do Observatório Cívico passa pela criação de legislação que preserve as zonas verdes de Coloane: “Se queremos mesmo salvar as zonas verdes, não nos podemos ficar por protestos. Deve haver legislação que determine que as montanhas de Coloane sejam para sempre zonas verdes, terrenos que não possam ser urbanizados. Assim, estas áreas estariam protegidas e teríamos zonas verdes para a próxima geração”, afirma a cabeça de lista, citada pela Rádio Macau.