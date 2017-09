Director do Plataforma acusa CAEAL de “perversa confusão” entre jornalismo e propaganda

Paulo Rego considera que a decisão tomada pelo organismo liderado por Tong Hio Fong se prefigura como um acto de censura. O director do Plataforma considera que o presidente da CAEAL está equivocado e mal assessorado e que o erro, apesar de não ser mal intencionado, pode colocar em causa a vigência do princípio “Um país, dois sistemas” em Macau.

Fotografia: Plataforma;

O director do semanário Plataforma, Paulo Rego, assinou na sexta-feira um editorial em que acusa a comissão eleitoral de uma “perversa confusão entre jornalismo e propaganda”, devido à ordem para retirar uma entrevista a um candidato às eleições de 17 de Setembro.

Em causa está uma entrevista publicada a 18 de Agosto no semanário bilingue Plataforma Macau com José Pedruco Achiam, número 12 de uma lista encabeçada pela empresária Angela Leong.

Na altura, tinham já sido afixadas as listas definitivas, mas não iniciado o período de campanha, e por isso a Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa considerou que o conteúdo constituiu propaganda eleitoral, não autorizada até duas semanas antes das eleições legislativas, marcadas para 17 de Setembro.

Na quarta-feira, o presidente do organismo, Tong Hio Fong, frisou que a entrevista em causa “não é uma notícia, é uma propaganda”: “Se todos leram aquele artigo, vão saber distinguir o que é notícia e o que é propaganda. [O candidato] direcciona de forma muito explícita a atenção do público para, por exemplo, o seu programa político, para tentar ganhar o apoio do público. Isto não é uma notícia, é uma propaganda”, disse o juiz Tong Hio Fong.

No editorial que assinou na sexta-feira, Paulo Rego afirma que “Tong Hio Fong peca por uma perversa confusão entre jornalismo e propaganda”: “Tong Hio Fong acha que, em vésperas de eleições, os políticos não devem falar aos jornais; se o fizerem que falem de futebol e do tempo”, critica, considerando que “assim se atropela alegremente a Lei Básica, a Lei de Imprensa e o Segundo Sistema”.

“Na China chama-se censura. Assumidamente, sem medo nem pruridos, por ser esse o regime que lá vigora. Aqui mascara-se a coisa com uma falsa higiene pública e de uma moral política que não cabe no espaço, no tempo e no regime que vivemos”, afirma o director do Plataforma.

Para Paulo Rego, “é obvio” que as restrições legais à propaganda eleitoral dizem respeito a acções como a colocação de cartazes ou publicidade em jornais, de modo a proteger o espaço público e garantir igualdade entre candidatos com capacidades financeiras diferentes.

O jornal, que retirou a versão online da entrevista, acatou a ordem da CAEAL “para sinalizar o respeito pela lei, pelas instituições e por Macau”, mas promete lutar “contra uma decisão que não tem suporte legal, e já claramente condenada pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM)”.

“Não quero acreditar que Tong Hio Fong queira impor o Primeiro Sistema pela calada da noite. Estará apenas enganado – e mal assessorado. Mas o seu erro, no qual insiste, é grave e tem de ser combatido, porque anuncia uma tendência que não pode vingar, sob pena de mudarmos de regime sem saber ler nem escrever”, conclui o editorial.

Desde a transferência de exercício de soberania, em 1999, até 2049, Macau é administrado de acordo com o princípio “Um país, dois sistemas”.

Entende-se como ‘primeiro sistema’ o da China e como ‘segundo sistema’ o de Macau, que como Região Administrativa Especial goza de um determinado grau de autonomia, que inclui liberdades, como a de imprensa.