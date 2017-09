Defesa dos trabalhadores da função pública é a prioridade para a lista 10

O bem estar dos trabalhadores da Administração Pública é a principal bandeira de campanha da Poderes do Pensamento Político. A candidatura, que tem como número dois o macaense António da Conceição Oliveira Lopes, aposta forte na melhoria das condições de vida dos funcionários públicos, sobretudo no que diz respeito à habitação: “Mais e melhores condições de habitação para os funcionários públicos vão permitir que façam um melhor trabalho e prestem um melhor serviço à população. Salvaguardar as regalias destas pessoas é outro dos nossos objectivos”, defendeu António Lopes, em declarações à Rádio Macau.

O número dois da Poderes do Pensamento Político defende que são necessárias mais vozes no hemiciclo a defenderem os trabalhadores públicos e assegura que a lista a que pertence tem o objectivo de eleger pelo menos um deputado no dia das eleições, a 17 de Setembro.

