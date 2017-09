Da poesia e os encontros que a literatura fixou. Celebrar Pessanha

Ao terceiro dia, o cartaz das celebrações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha voltou atenções para a poesia, com o lançamento de “Abril”, novo volume de Amélia Vieira, e de “O Exorcismo”, a estreia no texto poético do artista plástico José Drummond. A tarde culminou com o encontro entre Pessanha e Wenceslau de Moraes na passagem ao exílio, uma iniciativa conduzida por Pedro Barreiros.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

Arrancou com a palavra dita, a palavra-poema, a tarde de ontem do programa de celebrações dos 150 anos de Camilo Pessanha. Carlos Morais José, que até 7 de Setembro acolhe um punhado de autores e artistas plásticos no Edifício do Antigo Tribunal, deu ontem espaço à poesia de Amélia Vieira e José Drummond. Rosa Coutinho Cabral, que se encontra em Macau a filmar um documentário sobre Pessanha, apresentou um pequeno filme que traduz um ensaio para um documentário ainda em construção. Ao entardecer, Pedro Barreiros conduziu uma apresentação sobre o modo como os caminhos de Pessanha e Wenceslau de Moraes se cruzaram, num primeiro instante de embate com o Oriente. Entre cada sessão, o toque do gongo protagonizado por Morais José, que conduz os presentes no regresso à palavra.

“Ela reúne a grande familiaridade com a língua, uma erudição rara e uma capacidade rara de usar o simbólico”. Assim introduziu Carlos Morais José a poetisa Amélia Vieira, a quem coube assegurar o primeiro acto de um programa concebido como uma performance. Seguiu-se a assunção de uma afinidade: “Há uma proximidade de tom entre nós”, reconhece.

Ela, a poetisa, nesta que é a sua primeira incursão no território, traduziu o significado de ver o mais recente livro de poemas, “Abril”, aqui editado: “É muito bonito ser aqui publicado, porque Macau é herdeira da tradição poética portuguesa, do que há de melhor”. E considerou: “Todos os poetas que por aqui passaram foram profundamente regionais, portugueses, o que não os desvinculou do arquétipo dos povos. É um prazer estar aqui entre estes herdeiros. Vir a Macau é uma viagem de séculos, não são sete dias, sete noites”, admite.

“Amor que se faz se faz de amor e nada mais que amor. Que se tece e toca, de amor se enleia e dorme, amor de ser. Que se faz na noite até ser dia de outro entardecer. Amor a nada mais que amor”, lê Carlos Morais José, a partir do livro agora apresentado e editado pela COD. “Há aqui uma musicalidade, uma capacidade que é inesperada”, considerou o escritor e director do jornal Hoje Macau, onde a autora publica textos desde 2014.

À poesia de “Abril”, seguiu-se um acto de exorcismo da palavra depositada na gaveta, que anos depois encontra espaço de revelação: “Não sabia que ele escrevia poesia. É um livro que não deixa de ter relação com as artes plásticas. Ele exprime sensações, pensamentos, paradoxos, dúvidas sobre a sua actividade”, introduz Carlos Morais José, sobre a estreia poética de José Drummond. “Este livro pode ser lido como um longo poema. O título foi encontrado agora, é uma forma de eu exorcizar estas palavras que estavam armazenadas em cadernos”, contou Drummond. “O meu trabalho nas artes plásticas tem sempre esse reflexo da palavra poética, como um espelho. Não é um livro só sobre a poesia, é sobre o amor ou o falhanço do amor. Essa acção obsessiva do trabalho de estúdio na pintura”, acrescentou o artista.

Carlos Morais José acompanha a reflexão e avança sobre os poemas: “Descansa pintura sou apenas eu que esmago sementes minhas. O céu azulado, o sol amarelado, o pó das montanhas, a confusa variedade de limos, de algas, o labirinto de túneis e de destroços, ou apenas a sua representação, onde permaneço em busca dos sete dias, e onde de cada dia em cada dia me encontro a coleccionar montinhos”.

Depois de apresentado o “Ensaio sobre um filme”, de Rosa Coutinho Cabral (ver coluna), anunciou a tarde a sua despedida com o encontro entre Camilo Pessanha e Wenceslau de Moraes, numa conferência conduzida por Pedro Barreiros. O médico e artista plástico, nascido em Macau, percorreu a linha biográfica dos dois poetas cujos destinos se cruzaram em Macau até à partida de Wenceslau para o Japão. Uma empatia entre exilados que conhece expressão, nomeadamente, no poema “Viola Chinesa”, que Pessanha dedica a Wenceslau.