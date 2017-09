Coreia do Norte testou com sucesso bomba H

O regime de Pyonyang anunciou ao início da tarde de ontem que testou com sucesso uma bomba de hidrogénio passível de ser instalada num míssil intercontinental. O sexto ensaio nuclear conduzido pela Coreia do Norte esteve na origem de níveis invulgares de actividade sísmica, de acordo com os Executivos de Tóquio e de Pyongyang.

A Coreia do Norte anunciou ter testado, com sucesso, este domingo uma bomba de hidrogénio desenvolvida para ser instalada num míssil balístico intercontinental.

O anúncio do “total sucesso” do teste de uma bomba de hidrogénio – conhecida como ‘bomba H’ – foi feito pela pivô da televisão estatal norte-coreana, horas depois de Seul e Tóquio terem detectado uma invulgar actividade sísmica na Coreia do Norte.

Segundo a KCTV, o ensaio nuclear, o sexto conduzido pelo regime de Pyongyang, foi ordenado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O anúncio tem lugar depois de, na noite de sábado, a agência oficial norte-coreana KCNA ter garantido que a Coreia do Norte conseguira desenvolver com êxito uma bomba de hidrogénio passível de ser instalada num míssil balístico intercontinental (ICBM).

A KCNA divulgou então uma fotografia de Kim Jong-un junto a uma suposta ‘bomba H’, acompanhado por cientistas nucleares e altos oficiais do Departamento da Indústria de Munições do Partido dos Trabalhadores, apesar de, como é habitual, não ter facultado detalhes sobre o local nem a data do acontecimento.

O “sismo artificial” que ocorreu ontem na Coreia do Norte foi cinco a seis vezes mais potente do que aquele que foi provocado pelo quinto teste nuclear organizado pelo regime de Pyongyang, relatou no domingo a agência sul-coreana Yonhap, citando os serviços meteorológicos.

Antes, os responsáveis dos serviços meteorológicos coreanos tinham afirmado que o teste fora 9,8 vezes mais potente que o anterior e o mais forte alguma vez realizado pelos norte-coreanos: “Não foi somente 9,8 vezes mais potente que o ensaio nuclear feito em Setembro de 2016, foi também o mais potente” até agora realizado pelo regime de Pyongyang, declarou à Yonhap um responsável dos serviços meteorológicos coreanos.

