“Clepsydra” ganha nova edição em formato de missal

O escritor e editor Carlos Morais José deu a conhecer na sexta-feira uma nova edição de “Clepsydra”, o emblemático livro em que se condensa a obra de Camilo Pessanha. A obra, com formato de missal, foi lançada no âmbito da iniciativa com que os 150 anos do nascimento do poeta são evocados no território.

Uma nova edição de “Clepsydra” em formato de missal foi na sexta-feira lançada no território, no arranque de uma semana cultural dedicada a Camilo Pessanha, que decorre até à próxima quinta-feira, no âmbito dos 150 anos do nascimento do poeta português.

Considerado o expoente máximo do simbolismo em língua portuguesa, Camilo Pessanha nasceu em Coimbra a 7 de Setembro de 1867 e morreu em Macau a 1 de Março de 1926, cidade onde viveu desde 1894.

“Camilo Pessanha, um homem que nasceu há 150 anos e que morreu há 91 anos, a obra dele é isto?”, questionou, enquanto erguia no ar a nova edição em formato de missal, o responsável pela iniciativa e director do jornal Hoje Macau, Carlos Morais José.

Ao mesmo tempo, desafiou os presentes a verem além da dimensão do livro de pouco mais de 70 páginas com a palavra “Clepsydra” gravada na capa de pele preta.

“Ainda ontem [quinta-feira] vi um vídeo no Youtube, de um teatro numa prisão do Brasil, em que eles pegaram num poema de Camilo Pessanha”, disse, enaltecendo a repercussão do legado do autor português nos quatro cantos do mundo até aos dias de hoje.

Morais José observou que o formato de “missal” está relacionado com “um livro de uma cerimónia, que é a missa”: “A reza não é mais do que uma tentativa de comunicação com o transcendente”, afirmou, destacando que na obra de Pessanha “esta relação é uma transcendência que está dentro de nós mesmos”.

A opção pelo formato de “missal”, acrescentou o editor, foi para que “todos pudessem andar com o livro, e ler, amiúde, um poema, ou os que quiserem”: “As edições de “Clepsydra” têm sido muito polémicas. (…) Muita gente tem feito a sua versão (…) Eu resolvi fazer a minha”, afirmou.

Morais José explicou que a ordem dos poemas está de acordo com a sua “sensibilidade” enquanto editor, e que não seguiu qualquer critério académico ou lógica cronológica ou temporal, nem teve em conta o local onde os versos foram escritos, em Macau e Portugal.

Há mais de 30 anos radicado em Macau, o investigador Luís Sá Cunha destacou os vários autores que se têm debruçado sobre o estudo de Camilo Pessanha, como os também investigadores Daniel Pires, Paulo Franchetti e Pedro Barreiros, o tradutor chinês Yao Jingming, a historiadora Celina de Oliveira e o próprio Carlos Morais José.

Entre algumas leituras de poemas, Luís Sá Cunha destacou “o universalismo” de Pessanha e o lado “sinólogo” do autor português, que “começou a aprender chinês quase desde o dia em que chegou a Macau” e que fez a tradução das Elegias Chinesas.

Também o autor e tradutor Yao Jingming destacou a vertente do sinólogo do maior expoente do simbolismo poético luso: “Camilo é um exemplo para todos nós. Nós chineses temos de aprender mais português e os portugueses têm de aprender mais a língua chinesa”, afirmou, observando que “Macau tem condições para formar talentos bilingues”.

Yao Jingming – que entre outros autores portugueses já traduziu Fernando Pessoa ou Eugénio de Andrade – sublinhou a “tarefa árdua” de verter para o chinês Pessanha, que “não é tão conhecido na China como Fernando Pessoa”: “Traduzir a poesia dele [Camilo Pessanha] foi muito difícil. Tem muitos efeitos musicais e duplicidade de sentidos na linguagem”, afirmou.

Na sala do Antigo Tribunal onde decorreu o lançamento da nova edição de “Clepsidra”, está também patente uma exposição sobre a vida do autor no Oriente. Num dos painéis expostos lê-se que “Macau foi o cenário mais constante da vida de Camilo Pessanha. Nela bebeu a música que tornou poesia, singular, e rara. Partilhou conhecimento, aplicou a lei, desdenhou, amou. Fumou ópio, coleccionou arte, desafiou convenções, hipocrisias e etiquetas. Sonhou, decerto ousou olhar e conhecer o outro que, tão perto, ficava do outro lado. Misturou o sangue e ali ficou enterrado”.

No edifício do antigo tribunal foram ainda inauguradas a exposição de artes plásticas com o título “Pessanha, a última fronteira”, com vários artistas com obras “inspiradas no poeta” e a exposição de fotografia “Kleptocronos”, do português António Falcão.

Até 7 de Setembro, Pessanha vai ainda ser lembrado na cidade através de conferências e do lançamento de livros, entre outras actividades.