Casos de gastroenterite com queda ligeira pelo segundo dia consecutivo

Os episódios de gastroenterite tratados nos hospitais do território caíram no sábado pelo segundo dia consecutivo, depois de na semana passada se ter registado um aumento exponencial de casos da doença. Anteontem, as unidades hospitalares do território trataram 187 pacientes com gastroenterite, um número inferior ao registado na sexta-feira. Os casos dispararam após a passagem do Hato pelo território, tendo a Direcção dos Serviços de Saúde registado 204 e 253 novos casos de gastroenterite respectivamente a 28 e a 31 de Agosto.

