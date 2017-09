Associação dos Cidadãos Unidos quer criar novo fundo com dinheiros do jogo

Liderada por Si Ka Lon, a lista da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau deu ao final da tarde de ontem a conhecer o seu programa politico. O cabeça-de-lista da candidatura definiu como grande prioridade do projecto o combate por uma governação mais transparente, nomeadamente no que diz respeito à responsabilização dos titulares dos principais cargos públicos e políticos. Si Ka Lon diz que vai ainda trabalhar para que a CTM promova preços mais reduzidos e aumente a velocidade da Internet. O principal cavalo de batalha da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau é, no entanto, a criação de um fundo de maneio social, direccionado para a população. Para criar o fundo em questão, Si defende que o Executivo deve colocar de parte o equivalente a dez por cento das receitas brutas das operadoras de jogo.

O dinheiro deverá ter como finalidade ajudar os residentes a adquirir seguro médico, a investir no Fundo de Segurança Social e a adquirir a primeira habitação, defende o candidato.

