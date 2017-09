Associação do Novo Progresso de Macau defende reforma da Assembleia Legislativa

A Associação do Novo Progresso de Macau, a única lista da Associação Novo Macau candidata às eleições de 17 de Setembro, apresentou ontem a seu programa político, colocando prioridade no que diz ser a “revitalização” da Assembleia Legislativa (AL).

“A fonte de confiança da Associação Novo Macau não é o quão bem está escrito e concebido o programa político, é aquilo que nós fizemos no passado. Estas duas semanas [que se seguem] constituem um apelo para o público, para que apoie a Associação Novo Macau”, disse o número um da lista, Sulu Sou, em conferência de imprensa.

Com o propósito de reformar a Assembleia Legislativa, a Associação do Novo Progresso de Macau promete tomar a iniciativa de submeter propostas legislativas, reforçar o acompanhamento dos mecanismos que permitem a aprovação do orçamento e abrir ao público as reuniões das comissões da Assembleia Legislativa que decorrem à porta fechada.

Por outro lado, Sulu Sou afirmou que o grupo está também focado no desenvolvimento sustentável de Macau, incluindo no promoção de políticas como a implementação do sufrágio universal para eleição quer do Chefe do Executivo, quer do hemiciclo, a melhoria dos transportes, o desenvolvimento de uma educação diversificada, fazer avançar o planeamento urbano e a protecção do património e reforçar a segurança social.

“Se entrarmos na Assembleia Legislativa, a plataforma e o poder que temos será maior. Esperamos fazer com que o Governo implemente as políticas da nossa plataforma uma atrás da outra”, enfatizou Sulu Sou aos jornalistas.

Ao longo das próximas duas semanas, a Associação do Novo Progresso de Macau vai defender diferentes políticas, seleccionadas de acordo com as diferentes zonas do território e ainda receber opiniões públicas: “Na zona Norte, vamos ser mais activos na defesa da renovação da área urbana mais antiga”, exemplificou Sulu Sou.