Antigo director do Gabinete de Ligação suspeito de corrupção

Li Gang, antigo director do gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, foi expulso da Assembleia Popular Nacional da China, suspeito de “violar gravemente a disciplina”, eufemismo comummente usado para corrupção, informa a emissora pública de Hong Kong.

Segundo a RTHK, a notícia foi avançada na sexta-feira pela própria Assembleia Popular Nacional e não pela Comissão Central para a Inspecção da Disciplina do Partido Comunista, a agência anti-corrupção chinesa, como é habitual.

Li deixou o cargo em Macau em Junho do ano passado e, segundo a RTHK, abandonou as suas funções como vice-director do Gabinete para os Assuntos dos Chineses Ultramarinos no final de Agosto deste ano.

Antes de ir para Macau em 2012, tinha estado quase uma década em Hong Kong.

Em Macau, Li foi substituído por Wang Zhiming. Na semana anterior ao anúncio da sua substituição, a Comissão Central de Disciplina anunciou que ia, pela primeira vez, enviar inspectores para o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado.