Aliança do Bom Lar quer que subsídio de maternidade suba para as 10 mil patacas

A lista Aliança de Bom Lar vai lutar para que o Governo aumente até às 10 mil patacas o subsídio de maternidade, prestação social fixada actualmente em menos de duas mil patacas. Para tal, a candidatura encabeçada por Wong Kit Cheng, deputada na última legislatura, quer que o Governo reserve mil milhões de patacas para aumentar as ajudas prestadas às famílias do território. Esta é uma das propostas mais substanciais do programa político ontem apresentado pela Aliança de Bom Lar. Outras questões, relacionadas com a habitação, transportes, saúde, cuidados geriátricos e direitos das crianças e das mulheres, também fazem parte do programa político da lista.

Ontem, em conferência de imprensa, Wong Kit Cheng explicou que o valor de 10 mil patacas foi calculado tendo em conta o ordenado médio auferido pelos residentes locais, que ronda actualmente as 19 mil patacas mensais. Este aumento visa, por um lado, ser um incentivo à maternidade e também aliviar financeiramente as famílias.

As outras medidas que a lista se propõe a implementar são uma licença de paternidade de cinco dias, o aumento das salas de aleitamento, a melhoria das instalações de lazer para crianças e a aplicação completa da “Lei de bases da política familiar”.

Wong Kit Cheng conquistou um lugar no hemiciclo nas eleições de 2013, ao concorrer em segundo lugar na lista encabeçada pelo também deputado Ho Ion Seng. Este ano, Wong e os kaifong decidiram concorrer em listas separadas e escolheu como número dois Loi I Weng. Docente de profissão, Wong prometeu lutar pelos direitos dos professores, criar um modelo de plano de reforma para docentes e melhorar a qualidade dos serviços dos infantários.

A Aliança do Bom Lar é uma das 25 listas candidatas ao sufrágio directo à Assembleia Legislativa. As eleições vão decorrer no próximo dia 17, após duas semanas de campanha que tiveram início neste sábado.