Abastecimento de água normalizado, assegura a DSAMA

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) garantiu na sexta-feira que o abastecimento de água está totalmente normalizado nos edifícios residenciais. Em comunicado, o organismo refere que “o último edifício residencial que não tinha o abastecimento de água regressou à normalidade à noite do dia 31 de Agosto, na sequência da reparação das bombas de água internas e lavagem do tanque de água, com a colaboração da SAAM”.

A DSAMA assinala ainda que, graças à cooperação entre a SAAM e a CEM, “foram inspeccionados os prédios de Macau, foram reparados os equipamentos avariados de vários prédios”, o que permitiu que o abastecimento de água regressasse à normalidade. Os Serviços avisam ainda que “a SAAM vai retirar mais tarde todos os pontos de abastecimento de água provisórios”, não especificando quando. De acordo com a mesma nota, o Governo exigiu à SAAM uma monitorização contínua do abastecimento de água em todas as zonas de Macau, para que a qualidade da água seja assegurada.