Uma semana de celebração. Camilo Pessanha nasceu há 150 anos

As comemorações dos 150 anos do nascimento de Camilo Pessanha arrancam hoje, no edifício do Antigo Tribunal. Será lançada a mais recente versão de “Clepsydra” – editada pela COD – e inauguradas três exposições. Carlos Morais José, impulsionador da iniciativa, disse ao PONTO FINAL que espera “uma boa recepção do público”.

Joana Figueira

Arranca hoje, o certame que evoca, no território, os 150 anos do nascimento do poeta português Camilo Pessanha, falecido em Macau a 1 de Março de 1926. Exposições, conferências, recitais e lançamento de livros. Estas são algumas das iniciativas que vão decorrer até à próxima quinta-feira no edifício do Antigo Tribunal, sendo que o evento arranca com a inauguração de duas exposições e o lançamento de uma nova edição de “Clepsydra”. Ao longo da semana, artistas e escritores de língua portuguesa – de Macau, Portugal e Moçambique – vão apresentar as suas obras e lembrar a vida de Pessanha, que viveu em Macau entre 1894 e 1926 e aqui morreu.

A iniciativa tem por propósito agarrar o passado e projectá-lo para o futuro. Os artistas e escritores convidados vêm não só falar sobre Camilo Pessanha, mas também sobre as suas próprias obras. “Entendemos que isto tem mais a ver com o que se vai passar no futuro do que com o que se passou no passado. Para além disso, os temas da poesia de Pessanha continuam actuais, não estão propriamente desactualizados”, disse Carlos Morais José ao PONTO FINAL.

Um dos destaques das celebrações é o lançamento da mais recente edição de “Clepsydra” e é desta forma que se pauta o pontapé de saída no evento, hoje, às 18h30, no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. A apresentação da obra será conduzida pelo director do jornal Hoje Macau, Carlos Morais José, e o investigador Luís Sá Cunha, a par de Yao Jingming que apresenta a versão em chinês.

Hoje cumpre-se ainda a inauguração de três exposições, uma das quais de artes plásticas com o título “Pessanha, a última fronteira”. A mostra conta com a participação de várias artistas locais, como Ana Jacinto Nunes, Anabela Canas, António Conceição Júnior, Bruno Gaspar, Joaquim Franco, José Drummond, Paulo Reis e Victor Marreiros, e ainda de Sílvia Patrício, de Portugal.

Outra das mostras é “Kleptokronos”. Trata-se de uma exposição de António Falcão, português que viveu em Macau durante 17 anos até que rejeitou o frenesim da cidade e voltou para Portugal. Os trabalhos fotográficos que, a partir de hoje, apresenta, exploram “a relação entre o tempo e a existência física, subestimando as ferramentas de luz do engenho fotográfico. Pouco importa o momento ou o registo. Une-se a dolência do passado à vertigem do futuro, criando um vácuo. Um pequeno ponto. Uma colisão. E é nesse lugar ermo, à solta, que o autor reencarna o poeta. O seu delírio. O exílio. A fuga. O pó. Roubando o tempo e deixando em chamas os espólios da película digital, numa exposição longa”, lê-se na descrição do evento.

Já “Camilo Pessanha – Um Poeta ao Longe” reúne 19 peças, oito núcleos temáticos que procuram ilustrar e documentar diferentes vertentes da vida e obra do poeta (…). Após um núcleo inicial, dedicado à família, à sua juventude e ao início da sua vida profissional, a exposição aborda a sua presença em Macau, destacando a sua acção como professor, como jurista e como cidadão. Mas é ao poeta que cabe a parte central, evidenciando a sua obra e as suas referências literárias e ilustrando as edições (portuguesas e traduções) que a mesma tem merecido. Fecha este percurso expositivo a referência à ligação de Pessanha à arte e à cultura chinesa e aos amigos do poeta”, escreve o Instituto Português do Oriente (IPOR). A coordenação geral é feita por Ana Paula Laborinho, Pedro Barreiros e Serafina Martins e a mostra é promovida pelo IPOR.

No Sábado, a partir das 16 horas, o poeta, escritor e dramaturgo Paulo José Miranda vai lançar o seu mais recente livro, “Karadeniz – Entrevista com um Assassino”. O escritor será também orador numa conferência a realizar-se no dia 6, pelas 18h30. Segue-se o lançamento de “Returning Home Dirty with the Light”, do português Rui Cascais, às 17h, e de “Morri”, de António Falcão, às 18h.

No Domingo, o programa arranca, mais uma vez, às 16 horas com o lançamento de “Abril”, de Amélia Vieira, que participa também numa conferência às 19h30 do dia 6. Às 16h45, será projectado o vídeo “Ensaio sobre um filme” de Rosa Coutinho Cabral (ver entrevista nas páginas seguintes), às 17h decorre uma conferência que tem Pedro Barreiros como orador e às 18h, o também artista plástico José Drummond lança o livro “O exorcismo”.

O dia 4 é marcado por duas conferências: uma por Valério Romão e outra por António Castro Caeiro, professor de Filosofia na Universidade Nova de Lisboa e tradutor de Aristóteles e Píndaro. Têm início às 18h30 e às 19h30, respectivamente. O dia 5 começa também com uma conferência, desta feita por António Cabrita, jornalista durante 25 anos, dos quais 19 no Expresso, onde escrevia sobre cinema e livros. Tem várias obras publicadas.

Ainda no mesmo dia, é inaugurado o projecto “Pessanha – A Cidade Imaginária”, pensado pelo arquitecto Carlos Marreiros e constituído por três esculturas públicas instaladas no Jardim Marginal, no Albergue SCM e no Leal Senado. Neste último terá lugar uma cerimónia de inauguração, às 19h30.

Depois das conferências agendadas para o dia 6, por Paulo José Miranda e Amélia Vieira, o dia 7 encerra a semana de comemorações. De manhã, pelas 11h, será feita uma romagem ao Cemitério de São Miguel Arcanjo, onde se encontra a sepultura discreta de Camilo Pessanha. O programa continua com um almoço com a família do poeta português, organizado pela Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) e aberto a participantes e convidados.

Um jantar “com as receitas macaenses do início do século XX” dá por finalizada a semana de celebrações dos 150 anos de Camilo Pessanha. A refeição será confeccionada por Graça Pacheco Jorge que, apesar de ter partido de Macau quando ainda era muito jovem, mantém ainda um forte contacto com a identidade macaense e assume a sua forte ligação à figura de Camilo Pessanha.