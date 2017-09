Uma foto por dia

Lugar de peregrinação: Fiéis muçulmanos rezam durante a peregrinação do Hajj no Monte Arafat, perto de Meca, na Arábia Saudita. Espera-se que cerca de 2,6 milhões de muçulmanos participem na peregrinação do Hajj deste ano, que é conhecida por Dia de Arafah, e ocorre uma dia antes do Eid al -Adha. O Eid al-Adha é o mais sagrado dos dois maiores feriados muçulmanos comemorados a cada ano, e marca a peregrinação muçulmana anual (Hajj) para visitar Meca, o lugar mais sagrado do Islão. Os muçulmanos sacrificam um animal e dividem a carne em três partes: uma para a família, uma para amigos e parentes, e uma para os pobres e necessitados. EPA / MAST IRHAM.

