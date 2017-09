Rumores: Lei é para cumprir, assinala Wong Sio Chak

O secretário para a Segurança sublinhou ontem que, independentemente da idade dos suspeitos, a polícia terá que lidar com os caso de disseminação de rumores com especifica a lei.

A Polícia Judiciária deteve, recorde-se, três idosos e uma mulher que terão alegadamente espalhado o rumor de que “cinco corpos foram encontrados num parque de estacionamento do Fai Chi Kei”.

O boato disseminado referia uma suposta informação obtida através de um amigo, cujo irmão seria bombeiro e que afirmava que o Governo bloqueou informação após a passagem do tufão Hato. Wong Sio Chak referiu que o mesmo boato influenciou de forma considerável os cidadãos, tendo causado pânico.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o secretário para a Segurança contou ainda que muitos rumores surgiram no dia em que o Hato atingiu Macau, o que obrigou os serviços a prestar esclarecimentos. O governante justificou as detenções efectuadas com a manutenção da estabilidade social, alegando que os boatos causam pânico e criam instabilidade social.

Sobre os rumores relacionados com soldados da Guarnição de Macau do Exército de Libertação Popular, o secretário disse que tiveram origem nos Estados Unidos, que a mensagem seguiu depois para Hong Kong, e que as autoridades vão continuar a seguir-lhe o rasto.