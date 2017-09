Quatro mil veículos destruídos nos auto-silos inundados a 23 de Agosto

Mais de sete centenas de carros e de duas centenas de motociclos ficaram inutilizados devido às inundações nos auto-silos de quatro edifícios onde foram encontrados quatro mortos na sequência da passagem do tufão Hato, informaram ontem as autoridades do território.

Até à data não foi contabilizado o total de veículos afectados pelo pior tufão dos últimos 53 anos, disseram as autoridades locais presentes na conferência de imprensa diária, desde a passagem do Hato por Macau.

O director dos Serviços das Finanças, Iong Kong Leong, disse que estão a ser estudadas medidas para reduzir o imposto automóvel aos proprietários dos veículos danificados pelo tufão que adquirirem novas viaturas ou motociclos.

Segundo Iong Kong Leong, se o novo veículo adquirido for ecológico está previsto a isenção do imposto automóvel. Caso não seja, o reembolso é de 80 por cento.

Iong Kong Leong disse ainda que estas medidas têm primeiro de ser aprovadas pela Assembleia Legislativa.