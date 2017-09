A Associação Novo Macau defende que o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, deve ser responsabilizado pela forma como foi feita a gestão dos danos causados pela passagem do tufão “Hato” pelo território. “O próximo passo para Macau é responsabilizar o Chefe do Executivo e o Governo pela sua inacção e exigir medidas de reforma para prevenir outro possível desastre”, escreveu o organismo em comunicado, depois de ontem ter convocado uma conferência de imprensa.

A Associação Novo Macau defendeu ontem, em conferência de imprensa, que o Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, deve ser responsabilizado pelas consequências da passagem do tufão “Hato”. Em comunicado, a associação pró-democracia reconheceu que “o tufão ‘Hato’ se tratou de um desastre natural, mas salientou que muitas das consequências “foram determinadas pelo homem, provocadas pelo Governo e, especificamente, pelo próprio Chefe do Executivo”.

O organismo liderado por Scott Cheang, que ontem não marcou presença na conferência de imprensa, indicou que, depois do tufão, os esforços colocados na recuperação e na limpeza de Macau foram bastante lentos, relembrando que o tufão provocou dez mortos e centenas de feridos e inundações que causaram perdas económicas graves para a sociedade em geral e a escassez, em larga escala, de electricidade e água.

No comunicado enviado às redacções, são apontados seis aspectos perante os quais o Chefe do Executivo de necessariamente responder, no entender da Novo Macau, sendo os três primeiros relacionados com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). Em primeiro lugar, a Novo Macau indica que “os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) nunca cumpriram a promessa de reforma do sistema de alerta de ciclone tropical” e que “falharam terrivelmente na previsão da destruição que o ‘Hato’ poderia trazer e, assim, fizeram com que a população desvalorizasse o perigo do tufão”.

Por outro lado, a principal associação pró-democracia de Macau relembra que, “em Agosto do ano passado, mesmo depois de o público pedir veemente a demissão do agora antigo director dos SMG, Fong [Soi Kun], o Chefe do Executivo nomeou novamente Fong e prolongou o seu mandato, apontando que Fong tinha as capacidades de gestão e experiência profissional necessárias”.

A Novo Macau refere ainda que Fernando Chui Sai On esteve envolvido na criação de um sistema de previsão e alerta para desastres naturais e públicos em 2009 e de um comité para lidar com desastres em 2012: “Contudo, o sistema nunca foi utilizado durante este evento. O Chefe do Executivo deve ser responsabilizado por esta inacção”, defende a associação.

Quanto às inundações graves que se fizeram sentir durante a passagem do tufão, Sulu Sou defende que o problema não é novo – tem até já “muito tempo” – para a população que reside no Porto Interior: “O Chefe do Executivo e a sua administração nunca iniciaram qualquer projecto de construção de infra-estruturas para prevenção de cheias. Este atraso na construção das infra-estruturas essenciais causaram, de forma directa, as mortes e as perdas económicas na semana passada”, lê-se no comunicado enviado pela Novo Macau à imprensa.

No que diz respeito ao corte de energia em larga escala que se prolongou ao longo de vários dias, a falha “reflecte como Macau está dependente da China Continental. Durante esta administração, a proporção de energia importada aumentou de dez para 90 por cento, tornando Macau vulnerável no caso de o fornecimento do exterior não for estável”, sublinhou a associação pró-democracia.

O último ponto do comunicado da Associação refere-se ao sistema de protecção civil, liderado por Chui Sai On. A Novo Macau destaca que, depois de o tufão ter atingido a cidade, “as unidades de protecção civil falharam na resposta efectiva no resgate ou na mobilização e cooperação com os cidadãos na limpeza das ruas. Isto é, indubitavelmente, culpa do Chefe do Executivo por falhar directamente na liderança da cidade”, remata o organismo.