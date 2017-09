Não há duas sem três. Mawar traz chuva no fim-de-semana

O sinal 1 de tempestade foi içado ao início da noite de ontem no território, com a aproximação da terceira intempérie no espaço de pouco mais de uma semana. Macau e a região do Delta do Rio das Pérolas deverão ser fustigadas no fim-de-semana pelo terceiro tufão num período de oito dias, depois do Hato e, em menor escala, o Pakhar terem deixado um rasto de devastação no território.

Ao início da tarde de ontem, a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos adiantava, em comunicado, que a área de baixa pressão que se localizava na altura a oeste da ilha de Luzon tinha evoluído para uma depressão tropical, anunciando o agravamento das condições atmosféricas na zona meridional da China a partir de sábado: “Espera-se que a depressão tropical se intensifique, gradualmente, e se aproxime da costa meridional da China. A partir de sábado, as condições atmosféricas na região vão agravar-se. Recomenda-se à população que preste atenção à variação do clima”, recomendam os Serviços Meteorológicos e Geofísicos.

Numa conferência de imprensa organizada durante a tarde de ontem, a directora substituta dos SMG, Florence Leong, disse que os serviços que dirige prevêem “que na noite de dia 2 haverá uma grande possibilidade de içar o sinal número 3”.

“E depois, ao aproximar-se ainda mais na madrugada do dia 3, haverá a possibilidade de se içar o sinal 8”, indicou. Segundo a responsável dos SMG, poderá haver “ligeiras inundações” na zona do Porto Interior no próximo no domingo, quando é esperada maré alta até 2,7 metros.

As autoridades do Continente, por sua vez, estimam que a tempestade toque terra ao no sábado à noite ou ao início da manhã de domingo, na vizinha província de Cantão. De acordo com o Observatório Meteorológico de Guangdong, a depressão tropical viajava, ao início da tarde de ontem, a uma velocidade de cinco quilómetros por hora, deslocando-se em direcção a noroeste. Durante o dia de hoje, o tufão – que deverá ser baptizado com o nome de Mawar – deve ganhar força e intensidade. O Centro Nacional de Meteorologia da República Popular da China prevê que o período crítico da tempestade para a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong seja atingido por volta das onze da manhã de domingo, com a antiga colónia britânica a poder vir a ser açoitada por rajadas de vento da ordem dos 119 quilómetros horários. Para o território, e para a manhã de domingo, estão previstos aguaceiros e vento forte. Macau foi fustigado por dois tufões no período de uma semana. Na quarta-feira da semana passada, o tufão Hato, o mais violento a atingir o território em mais de meio século, obrigou as autoridades a hastear o sinal número 10 pela primeira vez em 18 anos. No domingo foi a vez do Pakhar atingir o território, levando o Governo a içar o sinal número 8.