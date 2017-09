Jornalista de Hong Kong impedido de entrar em Macau. Quinto caso em menos de uma semana

Um jornalista de Hong Kong foi esta quinta-feira impedido de entrar em Macau, naquele que é quinto caso conhecido em menos de uma semana, mas o Governo reitera que a profissão dos que têm entrada recusada não é tida em consideração pelas autoridades.

De acordo com o portal Hong Kong Free Press (HKFP), o repórter ontem barrado é do jornal Apple Daily. No sábado, o South China Morning Post noticiou que quatro jornalistas de Hong Kong foram impedidos de entrar em Macau. Segundo o jornal, um fotógrafo seu, dois do Apple Daily e outro do portal HK01 pretendiam fazer a cobertura das operações de limpeza que decorrem na cidade, severamente atingida pela passagem do tufão Hato, o mais forte em 50 anos, que fez dez mortos e mais de 240 feridos.

Numa conferência de imprensa, ontem organizada, o porta-voz do Governo, Victor Chan, apresentou a mesma justificação que no passado: “[As autoridades] proibiram a entrada a certas pessoas, mas não têm ponderado sobre a sua profissão (…) De acordo com a Lei de Bases da Segurança Interna, não podemos divulgar o motivo”.

Na terça-feira à noite foi a vez da deputada do Partido Democrata de Hong Kong Helena Wong Pik-wan que, segundo o HKFP, se deslocava à cidade para uma viagem de intercâmbio organizada pela Universidade Politécnica de Hong Kong, com o propósito de visitar a Universidade de Macau.

A deputada recebeu a mesma justificação ‘modelo’ que é habitualmente dada pelas autoridades: que o impedimento é justificado por representar uma potencial ameaça à segurança interna e estabilidade de Macau.

Segundo a deputada, esta foi a primeira vez que não pôde entrar em Macau, apesar de outros já terem sido impedidos no passado. Wong disse que iria endereçar uma queixa ao líder do Governo de Macau, Chui Sai On, bem como o Gabinete para os Assuntos de Macau e Hong Kong do Conselho de Estado da China.

Instado a comentar, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) de Macau disse à Lusa que “não tem nada a referir e comentar sobre o caso, por se tratar de um caso particular”: “A Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) recebe todas as pessoas de braços abertos para fazer turismo, visitar familiares, actividades comerciais, intercâmbios culturais, etc. O CPSP cumpre a inspecção e o controlo de entradas e saídas da RAEM, em conformidade com a lei e rigorosamente de acordo com os procedimentos estabelecidos para examinar as condições de entrada de todas as pessoas, e assim decidir autorizar ou recusar a entrada de visitantes”, indicou a CPSP.