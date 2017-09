Jason Chao vai lançar portal com declarações dos candidatos no Facebook  

Todas as publicações dos candidatos à Assembleia Legislativa divulgadas nas suas páginas públicas da rede social Facebook vão ser agregadas num único website. Jason Chao, mentor do projecto, pretende assim colmatar a inexistência de um motor de pesquisa semelhante ao Google, mas direccionado apenas para as redes sociais.

À meia-noite de 2 de Setembro, hora em que arranca também a campanha eleitoral, Jason Chao vai tornar público um novo website onde vão estar agregadas todas as declarações dos candidatos à Assembleia Legislativa publicadas nos seus perfis do Facebook. O activista político e mentor do projecto “Just Macau” explicou ao PONTO FINAL que o algoritmo da rede social não lhe permite recolher as informações divulgadas nas páginas pessoais dos candidatos, pelo que no novo portal electrónico estará apenas contemplado “o conteúdo das publicações das páginas públicas dos candidatos”. Uma vez que estas são, na sua esmagadora maioria, veiculadas em chinês, esta será também a única língua em que a plataforma vai estar disponível.

“Para os meios de comunicação tradicionais o público já tem o Google para fazer esse trabalho [de pesquisa] mas nas redes sociais como o Facebook não é permitido fazer uma pesquisa completa. [Assim] quis abordar este problema e permitir aos cidadãos pesquisar os discursos dos candidatos”, disse Jason Chao. O activista considera ainda que o portal vem colmatar a “fraca e incompleta funcionalidade de pesquisa, provavelmente deliberada, disponibilizada pelo Facebook”. Contudo, Chao salvaguarda que nem todos os candidatos têm uma página pública de Facebook ou que nem todos são activos nas redes sociais.

O dia em que o site “What did they say?” (O que é que eles disseram?) é tornado público será também o dia em que a informação vai parar de ser recolhida. Porquê? “Eu quero apenas tornar disponível o material referente ao período de pré-campanha”, explicou o activista.

A informação referente ao período de campanha eleitoral, que se prolonga entre 2 e 15 de Setembro, não estará contemplado no site, explica Chao: “Espero que os cidadãos votem após analisarem cuidadosamente os registos de cada lista e candidato. O acesso conveniente aos discursos passados dos candidatos vai ajudar os cidadãos de Macau a tomarem melhores decisões nas eleições”, considerou Chao.

“What did they say?” é uma iniciativa inserida no projecto “Just Macau”, lançado em Abril último e criado com o intuito de se afirmar como uma plataforma de recepção de queixas relacionadas com as eleições. Estas seriam posteriormente encaminhadas para as autoridades de forma a garantir que “estão a fazer o seu trabalho”. Questionado sobre o número de denúncias recebidas até à data, o activista não avança com nenhum número em concreto e diz apenas que foram “algumas”: “O facto de a Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa ter intensificado o acompanhamento das queixas relacionadas com as eleições fez com que o papel do ‘Project Just Macau’ em monitorizar o tratamento das queixas por parte das autoridades fosse muito menos significativo do que o inicialmente esperado”, considerou Jason Chao.