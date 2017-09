Instituto de Acção Social reforça aconselhamento psicológico após a passagem do tufão  

Tang Yuk Wa, chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social, disse que o trabalho de recuperação do território no encalço da passagem do tufão Hato evoluiu para uma segunda fase. Depois das acções de limpeza e da reabertura de instalações, a prioridade é dada agora ao aconselhamento psicológico de quem perdeu tudo a 23 de Agosto.

Fotografia: Eduardo Martins;

Elisa Gao

Na tarde de ontem, no arranque da “Formação Profissional de Recuperação Psicológica após o Tufão Hato”, realizada no auditório da Escola Pui Ching, Tang Yuk Wa, chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS), anunciou que o trabalho do organismo já evoluíu para uma segunda fase, a da implementação de serviços de aconselhamento psicológico nas escolas e na comunidade. A primeira fase, explicou o responsável, consubstanciou-se na limpeza, nos trabalhos de segurança e nos planos de ajuda económica disponibilizado pelo Governo.

De acordo com os números avançados pela Associação dos Psicólogos de Macau, cerca de seis centenas de assistentes sociais, psicólogos e outros especialistas da área da saúde mental participaram nas duas sessões de formação que ontem decorreram. A formação foi principalmente focada em explicar como se deve lidar com as reacções em momentos de crise e como responder e gerir este tipo de respostas: “Nós organizámos esta formação na expectativa de que as organizações de ajuda social, as escolas, os assistentes sociais e os terapeutas, após este treino básico, possam promover depois a educação no seio da comunidade”, explicou Tang, em declarações aos jornalistas.

Após a passagem do Hato, no passado dia 23 de Agosto, o IAS alargou o funcionamento da sua linha telefónica de apoio, disponibilizando-a durante 24 horas: “Até agora, recebemos na linha telefónica 98 chamadas, metade das quais eram perguntas e as restantes eram relacionadas com os materiais [disponibilizados pelo IAS] ou com apoio psicológico. Por outro lado, os dois abrigos acolheram mais de 200 pessoas a quem nós oferecemos bons serviços”, sinterizou Tang.

Em relação ao apoio à saúde mental às famílias das vítimas, Tang garantiu que o Executivo vai continuar a oferecer apoio aos agregados em questão: “Nos últimos dias nós contactámos estas famílias para avaliar as suas necessidades e o Governo vai-se esforçar ao máximo para as ajudar”.

Questionado quanto à duração desta fase de aconselhamento, Tang esclareceu que um tal detalhe não constitui presentemente uma preocupação: “Neste momento não existe nenhum limite de tempo”. O dirigente acrescentou ainda que “em termos de aconselhamento psicológico, é um trabalho a longo prazo”.

Marco Leung, terapeuta escolar da Caritas que se encontra a trabalhar no Colégio Mateus Ricci, esteve presente na formação. Aos jornalistas, Leung lembrou que o ano lectivo está prestes a começar e que, após esta formação, irá regressar à escola para organizar os serviços de aconselhamento necessário