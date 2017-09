IAS recebeu duas centenas de pessoas no Centro de Sinistrados da Ilha Verde

O Centro de Sinistrados da Ilha Verde recebeu, até ao momento, duas centenas de visitas. A informação foi avançada à emissora em língua chinesa da Rádio Macau pelo vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Hon Wai, que indicou ainda que o IAS e grupos de serviço social já colocaram 130 mil pacotes de arroz e água à disposição dos residentes afectados pelo Hato.

Hon Wai disse que o organismo vai continuar a conduzir uma revisão global em conjunto com os grupos de serviço social no que respeita à melhoria que deve ser feita na resposta a situações de calamidade, incluindo nos equipamentos eléctricos nos centros de cuidados para idosos.

O vice-presidente do IAS referiu que os equipamentos de hardware e de software do Centro de Sinistrados da Ilha Verde sofreram uma sobrecarga e que o organismo planeia restaurá-lo. Durante o processo, o centro vai passar a funcionar no edifício do Bairro da Ilha Verde.

Hon Wai disse ainda que vai considerar a criação de uma rede de comunicação com as organizações de serviço social destinada a situações de tufão.