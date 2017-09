Hato: Proprietários de veículos danificados podem ficar isentos de imposto automóvel

Os residentes que ficaram com as viaturas danificadas devido ao tufão Hato podem vir a receber de volta o imposto de selo sobre as motas e os automóveis que ficaram inviabilizados, noticiou ontem a Rádio Macau. A Direcção dos Serviços de Finanças quer aproveitar para promover o recurso a viaturas amigas do ambiente: “Se as pessoas escolherem um veículo movido a energias renováveis, recuperam 100 por cento do imposto sobre o veículo que ficou sem condições após o tufão. Se preferirem um tradicional, então recebem 80 por cento”, explicou o director do Serviço de Finanças, Iong Kong Leong.

