Grupo de teatro que reerguer Lai Chi Vun através de viagens pela história da indústria naval  

A devastação causada pelo Hato – e que se apoderou de Lai Chi Vun – não demoveu a Dream Theatre Association do extenso projecto que tem vindo a desenvolver naquela localidade de Coloane. A primeira fase da iniciativa já está concluída e arrancou em Janeiro com uma investigação que culminou com a peça “Our Victory Shipyard”. Segue-se uma série de entrevistas aos que ainda vivem em Lai Chi Vun e que irá dar o mote a um roteiro sobre a indústria naval na ilha de Coloane.

Em Lai Chi Vun, as instalações de um dos antigos estaleiros navais não resistiu à fúria do tufão Hato e os restantes ficaram danificados, confirmou esta semana o Instituto Cultural . A destruição causada pela tempestade tropical naquela localidade de Coloane – que outrora foi o centro da indústria naval do território – não coloca, contudo, em risco o projecto que a Dream Theatre Association ali tem vindo a desenvolver. Cientes dos danos provocados pelo tufão, os membros do colectivo teatral fizeram “aquilo que podiam” para ajudar a pequena vila de Lai Chi Vun a reerguer-se antes da chegada do Pakhar: “Após o tufão [Hato] ajudámos os residentes de Lai Chi Vun nas limpezas porque em redor da área dos estaleiros ainda há muitas pessoas que precisam de ajuda. Também fomos até ao pequeno porto na vila de Coloane porque os cafés e restaurantes que ali existem só têm uma ou duas pessoas mais velhas e, por isso, fomos ajudá-los a arranjar as suas casas e a preparar a chegada do próximo tufão”, disse ao PONTO FINAL Joanna Chan, responsável pelo projecto de Lai Chi Vun da Dream Theatre Association.

Arrancou em Janeiro, a primeira série investigativa sobre os estaleiros de Lai Chi Vun. A iniciativa culminou com a peça “Our Victory Shipyard” (O Nosso Estaleiro Naval “Victory”), apresentada no Jardim Cidade das Flores nos passados dias 19 e 20 de Agosto. Quiseram o Hato e o Pakhar que a mesma não fosse levada à cena no último fim-de-semana, no Jardim do Mercado do Iao Hon. O grupo encontra-se agora a negociar um novo local com o Instituto Cultural.

Centrada na história de Tam Kam Chun e Tam Chan Ip, respectivamente, pai e filho, a peça acompanha o percurso do construtor naval desde os tempos áureos da indústria até à decadência por que se pauta a actualidade.

Em paralelo com o desenvolvimento de “Our Victory Shipyard”, a Dream Theatre Association organizou um worskhop sobre a construção de navios que se prolongou durante todos os sábados, ao longo dos últimos três meses. A contextualização histórica e as visitas aos locais intimamente ligados à indústria naval estiveram a cargo de Tam Chon Ip. O seu pai, Tam Kam Chun, ensinou aos cerca de 20 curiosos que participaram nas acções de formação como fabricar as miniaturas dos navios que em tempos idos saíam do seu estaleiro em direcção ao mar. Também a oficina do artesão ficou danificada com a passagem dos tufões e, segundo Joanna Chan, “ainda vai demorar algum tempo” a recuperar totalmente.

O workshop teve ainda como propósito formar os alunos como guias turísticos para o roteiro artístico que, em Março, a associação quer fazer em Coloane. A “viagem” – como lhe chama Joanna Chan – será o resultado das entrevistas que, no final de Setembro, vão começar a ser conduzidas em Lai Chi Vun: “Durante as entrevistas vamos discutir com os locais e trabalhar com eles para conceptualizar esta viagem de um dia em Coloane sobre a indústria de construção de navios”, revelou a responsável.

As ideias não se ficam, no entanto, por aqui. No mês seguinte, em inícios de Abril, a Dream Theatre Association quer terminar o projecto com um “carnaval”. Onde? “Em Macau, talvez no Tap Seac, mas ainda estamos a negociar com o IACM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais]”, desvendou Joanna Chan.

Será durante esta iniciativa que o colectivo vai exibir o filme que vai documentar a totalidade do projecto: “Nós já começamos a filmar para registarmos todas as actividades. Ainda antes de termos começado já tínhamos esta ideia de fazer o documentário, por isso, para cada actividade temos um operador de câmara a trabalhar connosco”, contou Chan.