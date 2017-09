Grupo árabe Al-Futtaim poderá vir a operar lojas Marks&Spencer em Macau e Hong Kong

O retalhista britânico Marks&Spencer (M&S) anunciou que está em negociações com o grupo Al-Futtaim com o propósito de trespassar os seus negócios em Hong Kong e Macau à empresa dos Emirados Árabes Unidos. As duas companhias já deram o pontapé de saída no período de diligência, que deve prolongar-se por vários meses até ser concluído, noticiou a revista Marketing.

O jornal Financial Times avançou que o acordo abrange apenas o negócio de retalho da M&S e que as operações de fornecimento vão continuar inteiramente nas mãos da empresa.

A M&S referiu, em comunicado, que a empresa vai manter os seus funcionários informados sobre quaisquer desenvolvimentos à medida que o processo decorre e que as lojas em Macau e em Hong Kong vão continuar a funcionar dentro da normalidade.

Em Hong Kong, onde a M&S está presente desde 1988, o negócio é lucrativo, tem um elevado reconhecimento, um total de 27 lojas e uma base de clientes fiel: “Com uma escala significativa e experiência no retalho na região, aguardamos com expectativa a discussão de uma potencial extensão da nossa parceria com Hong Kong e Macau uma vez que continuamos a crescer e a desenvolver o nosso negócio em conjunto”, disse Paul Friston, director internacional da Marks & Spencer, citado pela revista Marketing.

As negociações com o grupo Al-Futtaim seguem-se à revisão estratégica do negócio internacional da M&S em Novembro do ano passado, quando a empresa se propôs aumentar o foco na sua franquia já estabelecida e nas parcerias de “joint venture”.

O grupo Al-Futtaim trabalha em parceria com a M&S desde 1998 e, actualmente, opera 43 lojas em sete mercados do Médio Oriente, Singapura e Malásia.