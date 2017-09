“Este filme tem que ser uma espécie de fantasmagoria, que traz um Pessanha novo”  

A realizadora Rosa Coutinho Cabral está de regresso a Macau para filmar um documentário sobre Camilo Pessanha, a que vai chamar “PE SAN IÉ”. Num projecto ainda em fase de pesquisa, a cineasta diz querer encontrar o homem que a biografia e o ensaio académico não revelam. Para seguir o gesto do poeta simbolista com a avidez com que, num tempo distante, se apropriou da “Clepsidra”, para embater num mundo literário desconhecido.

Entrevista de Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Chega ao território pela primeira vez em 2011, para filmar o que subsiste da Macau projectada pelo arquitecto Manuel Vicente. A um documentário que traduz uma despedida – “Arrivederci Macau” – segue-se uma longa-metragem de ficção onde se anuncia o desmoronar da conjugalidade, “Coração Negro, que acaba de lhe valer o Prémio de Melhor Realizador no estreante Krajina Film Festival, na auto-proclamada República Sérvia de Krajina.

De regresso a Macau, a cineasta Rosa Coutinho Cabral procura agora uma dimensão ainda desconhecida de Camilo Pessanha, poeta em que esbarrou na puberdade e que continuamente lhe assalta o imaginário. Ao documentário que se encontra ainda numa fase de pesquisa – e que irá filmar entre Macau e Portugal – chamou “PE SAN IÉ”, a expressão cantonense do homem que se exilou e escolheu morrer longe do lugar de pertença. Para trazer à superfície e tornar concreto o poeta que galgou um espaço literário de modernidade. Para seguir o gesto do homem que diz ser genial, infernal e encantador. Um homem que para a realizadora, representa, afinal, a própria definição de liberdade.

P.F: Como é que se dá a aproximação a Macau? Este é um lugar que se atravessa no caminho através de Manuel Vicente?

Rosa Coutinho Cabral: Sem dúvida. Suponho que foi entre 2009 e 2010, eu e o [arquitecto] Manuel Graça Dias começamos a ter esta ideia de fazer um documentário sobre o Manuel Vicente. Eu conheço muito bem, desde pequena, o grupo do Manuel Graça Dias, do João Caldas, do Júlio Teles Grilo, etc, que estiveram aqui em Macau e trabalharam na altura com o arquitecto Manuel Vicente. E também tinha conhecido o Manuel Vicente porque houve uma exposição em Lisboa, quando este grupo regressou. Havia toda uma relação ténue com esse universo através de uma rede de amizades, de uma grande preferência que eu tenho pela arquitectura e pelo urbanismo. É um campo que me atrai especialmente. E portanto fiquei com esta ideia. Acontece que o Jorge Wemans estava na televisão e a certa altura falou comigo e disse: ‘Rosa, nós gostávamos que fizesses o documentário’, uma vez que eu e o Manuel Graça Dias já tínhamos ido falar com ele uns meses antes. E a coisa ficou ali sedimentada, até que o Jorge liga de novo e diz: ‘a proposta do documentário está de pé, a RTP2 está interessada e portanto arranquem com o filme’.

É uma primeira chegada a Macau?

R.C.C: Eu nunca tinha vindo a Macau. Era obviamente uma espécie de paraíso distante que esteve sempre no meu horizonte, sempre achei que um dia viria ao Oriente. Da mesma forma que nunca imaginei ir para África, cada um tem uma distância imaginária e um território imaginário dentro de si, estou convencida disso, e portanto imaginariamente eu sempre me vi movida pelo Oriente. Macau era assim um primeiro encontro e um primeiro passo muito largo, muito maior que um mapa, e portanto lá vim eu para Macau com os Manéis. Vim com uma equipa razoavelmente grande, de pessoas que participaram no filme, porque eu queria um filme com gente, com pessoas. E uma vez que eu trazia alguém vivo, bem vivo, com quem queria falar e com quem queria estar, que queria conhecer, e também queria que passasse este conhecimento para o filme. E as pessoas com quem eu vinha, de algum modo estavam todas ligadas ao grupo que fazia parte desta ‘entourage’ que esteve com o Manuel Vicente cá na altura a trabalhar. Chegamos em 2011.

O que a leva a querer filmar um homem e uma obra intimamente vinculados a Macau?

R.C.C: Chego a Macau, no fundo, através de amigos, e isto eu acho que é a coisa mais importante, e através de um grande desejo imaginário de vir para este sítio, e muito por causa da arquitectura e do urbanismo. Quando eu chego a Macau, com o Manuel Vicente, tínhamos uma ‘repérage’ de um único dia e começamos logo a filmar. Nós chegamos e tínhamos o Ricardo Pinto, o Rodrigo Guimarães, estavam à nossa espera à saída do jetfoil. O Manuel Vicente ficou encantado de ser recebido com uma câmara e com amigos, porque o Ricardo e o Manuel eram amigos. Também foi a primeira vez que encontrei o Ricardo Pinto e foi um encontro muito importante porque ele foi uma peça fundamental para que o filme se concretizasse. Eu não conhecia Macau e no dia seguinte começamos a filmar, e depois foram praticamente 12 dias seguidos, aí tive a sorte de ser acompanhada pelo Manuel Graça Dias e pelo Manuel Vicente.

Foi o olhar de Manuel Vicente que conduziu o seu, nesse primeiro embate com Macau?

R.C.C: Sim, sim. A primeira fase tem a ver com o olhar, a segunda fase tem a ver com o homem. Eu conhecia bem a arquitectura do Manuel Vicente dos livros, das exposições, mas não conhecia fisicamente, materialmente, no seu conhecimento urbano. E ao mesmo tempo estou a conhecer uma nova cidade, é tudo ao mesmo tempo. Estou a conhecer uma cidade, estou a conhecer a obra, estou a conhecer a espacialidade arquitectural e a espacialidade urbana, uma vez que o Manuel Vicente se mexe nos dois territórios, nas duas zonas de intervenção. Isto foi muito determinante na minha abordagem do filme, mas sobretudo o que é determinante é que eu quando estou a filmar com uma pessoa que está viva e que está ao meu lado, aquilo que me atrai mais, o que me encanta é a pessoa, e é o olhar da pessoa, e portanto acho que isso responde um bocadinho à questão: que olhar é que esteve naquele filme? Eu acho que estiveram naquele filme presentes três olhares: o meu, o do Graça Dias e sobretudo do Manuel Vicente.

Primeiro fez “A Macau de Manuel Vicente”?

R.C.C: Eu fiz primeiro “A Macau de Manuel Vicente”, que saiu em Portugal e que foi o programa encomendado pela RTP, e depois fiz uma longa, que é “Arrivederci Macau”. Eu quando vim, vim filmar “A Macau de Manuel Vicente”, que foi a encomenda feita pela RTP2, e que teve aqui o apoio do Instituto Cultural e também o apoio da Macau Closer. Mais tarde, no próprio ano em que entreguei o filme, fiz a longa. Ou seja, com o mesmo material, mas utilizando muito mais material na montagem, eu fiz uma longa, que é o “Arrivederci Macau”. Na outra, que tem aquele tempo dos documentários para televisão, os 50 e tal minutos, eu acho que já se percebia bem quem era aquele homem, porque o que me interessou foi de facto dar voz àquele homem, dar imagem, dar presença, sobretudo presença.

Estreia o “Arrivederci Macau” em 2013, ano em que morre o arquitecto. Ele chegou a ver o filme?

R.C.C: Ele não chegou a ver o “Arrivederci”.

Porque deu à longa um título que traduz uma despedida?

R.C.C: “Arrivederci Macau” parte do facto de ele, num determinado plano do filme, dizer: “Ah, Macau, arrivederci”, e fala em italiano. E eu fiquei sempre com essa consciência que, trazendo aquele homem a Macau com aquela idade e doente como estava, possivelmente não voltaria cá. E acho que ele teve absolutamente essa consciência, porque também há outro momento do filme, em que eu pergunto: “Manel, quando voltar a Macau, gostaria de ver a sua obra…”, e ele diz: “Mas eu sei lá se venho a Macau, eu sei lá se volto a Macau. Não sou católico, não sou crente, mas o futuro a Deus pertence”.

Depois dessa longa, o “Arrivederci Macau”, o que filma? Entra logo em “Coração Negro”?

R.C.C: O “Coração Negro”, comecei por fazer uma curta, que se chamava “São Miguel Arcanjo”. A curta não me satisfez, era pequenina, começou de um texto que saiu com a forma de conto, um conto negro, um bocadinho amargo sobre uma relação, e que se chamava já “São Miguel Arcanjo nº5”, porque era sobre uma casa. Recebi o subsídio do ICA e fiz uma curta, e achei sempre que isto dava uma longa. E poderia fazer mais coisas com este filme, para mim era um filme muito importante. Basicamente falava do luto de uma relação, da morte de uma relação.

Que narrativa é essa, onde há um esvaziamento de palavra? Onde gradualmente se esvai a conjugalidade?

R.C.C: Não há, na verdade, narrativa. Enquanto que na curta existe o espírito narrativo, que vinha do conto, a minha intenção ao fazer este filme foi sempre ter uma espécie de quase-narrativa, de quase-personagem, de quase-emoções. E quis trabalhar neste quase e não numa linha narrativa clássica. E a ideia era esvaziar a narrativa da mesma forma e à mesma medida que se esvaziava a relação entre aquelas duas pessoas. E, de uma certa forma, graças a toda a gente que me ajudou, e sobretudo aos actores, conseguimos. O que me interessou aqui foi o esvaziamento. Foi a antecipação do luto de uma relação, que já se promete para morrer.

Surpreendeu-a a atribuição do Prémio de Melhor Realizador, agora em Julho, no Krajina Film Festival, logo na primeira edição do certame?

R.C.C: Não vou ter a falsa modéstia de achar que o filme não é importante, eu acho que o filme é importante na minha carreira, e acho que o filme é importante porque faz uma espécie de corte, é quase um corte epistemológico numa certa forma de fazer cinema. Não deixando, por isso, de comunicar cinematograficamente. Não é propriamente um filme experimental, em que nada acontece. Mas tem um carácter de experimental no gesto cinematográfico. O que me surpreendeu foi o facto de ser um festival tão jovem, o facto de eu já ser entrada na idade (risos), e portanto surpreendeu-me o facto de terem atribuído o Melhor Realizador. Porque há vários prémios – podia ser o melhor filme, o melhor actor, melhor argumento – o melhor realizador é de facto aquele prémio que te fala do gesto cinematográfico de quem faz. Para mim, um gesto cinematográfico é um gesto político, ou seja, eu estou a intervir politicamente sob a forma de fazer cinema. E é na verdade só isso que me interessa. Não me interessa fazer cinema para contar mais histórias que já foram contadas mil vezes.

Em que momento é atraída pela figura de Camilo Pessanha? Como se dá em si esse regresso a Macau, agora pela dimensão poética?

R.C.C: A primeira vez que li o Pessanha era muito nova, para baixo dos 14 anos, seguramente. Estava nos Açores, não foi num contexto escolar: eu estava em casa de alguém e vi aquele livro numa estante e comecei a ler. Fiquei completamente apaixonada pelo livro, pela “Clepsidra”. Eu, como toda a gente com aquela idade, escrevinhava, e portanto comecei a usar aquelas palavras que ainda não tinha encontrado e usadas daquela maneira: ‘álgido’, ‘fúlgido’, ‘morrente’. Ele tinha às vezes uns neologismos, umas liberdades com as palavras que eu adorei imediatamente e portanto apropriei-me desta liberdade e peguei naquelas palavras. Depois pedi para fotocopiar o livro, era tão nova que não tinha dinheiro para ir comprar o livro, se calhar o livro não existia em São Miguel. Portanto, não foi num contexto escolar. Foi um acto amoroso; eu vi aquele livro e apaixonei-me imediatamente, achei que aquele livro tinha quase tudo o que eu queria ver. E depois quando cheguei cá, estava-se a fazer a comemoração no Festival Literário.

Dos 90 anos da morte do poeta, em 2016…

R.C.C: Sim, sim. Eu vim cá e estava cá o Daniel Pires, estava cá muita gente. E encontrei o Rodrigo Guimarães, e ele disse: ‘Era tão engraçado fazeres uma coisa sobre o Pessanha’. Eu adoro o Pessanha, e disse: ‘Pois, claro que…’. Ficou assim. Depois venho no avião, e por acaso venho com o Daniel Pires. E o Daniel Pires diz-me: ‘Pois, um documentário sobre o Pessanha é que era’. Eu adoro o Pessanha, foi um poeta com quem convivi sempre. Sempre tive aquelas fotocópias que depois finalmente, com o tempo, consegui substituir por um livro. Comecei a pensar Pessanha, Pessanha… depois encontrei a Paula Monteiro [produtora executiva do documentário “PE SAN IÉ”], que é minha amiga e que está em Macau e que tem uma empresa cá. E começamos a pensar, por que não fazer o Pessanha? O projecto foi crescendo, entre a minha empresa e a empresa dela.

E porque achou que devia fazer um documentário? Há uma história que não está contada?

R.C.C: Primeiro elemento: eu gosto imenso do Pessanha, para ser sincera é a coisa imediata. A segunda coisa foi eu perceber que o Pessanha é um objecto de biógrafos. E portanto há um conjunto enorme de biógrafos, desde Daniel Pires, Celina de Oliveira, estes são mais caracterizadamente biógrafos. Depois pessoas interessadas, como o Luís Sá Cunha, pessoas interessadas e interessantes, e portanto têm um olhar bastante mais livre, como o Carlos Morais José. E pessoas muito da academia, como o Fernando Cabral Martins, o Yao Feng, depois há o Paulo Franchetti, que eu tinha ouvido cá no Festival Literário. E o que eu achei é que todos estes biógrafos têm um ponto de vista e é um ponto de vista muito definido. E aquilo que a poesia me diz, e as cartas, sobretudo, o que me dizem deste homem é mais ainda. E portanto o que eu quero, e agora tornou-se um grande problema, o que eu quero é encontrar aquele homem. É novamente o homem que me interessa. O que eu gostava era de o ter conhecido pessoalmente. Tenho a consciência que o homem devia ser ao mesmo tempo um inferno, um homem genial, um homem infernal, uma pessoa dificílima, uma pessoa encantadora, mas uma pessoa ao mesmo tempo de uma criatividade fora de série, mas com todos os riscos de conhecer uma pessoa destas, se apaixonar por uma pessoa destas. O Pessanha devia ser uma pessoa arriscadíssima, é a ideia que eu tenho. E portanto era uma pessoa por quem eu me iria encantar naturalmente.

Que nome escolheu dar ao documentário?

R.C.C: O título é “PE SAN IÉ” – o nome de Pessanha em cantonês, creio – e para nós era o eco de um falante de chinês e admirador da cultura chinesa e do exílio voluntário que o próprio se destina no Oriente.

E como se constrói a narrativa documental, qual é a dimensão do homem que procura? Qual é o ponto de partida?

R.C.C: O meu ponto de partida há-de ser a poesia. Vou partir deste primeiro encanto juvenil, vou partir de mim própria. Vou ao encanto juvenil que me levou às palavras, não é nada intelectual, é o amor pela poesia pura e simples, o amor pela literatura pura e simples. O amor de uma pessoa que sempre gostou de ler. Uma coisa muito simples, juvenil e inocente. Depois há obviamente muita coisa nos biógrafos que me interessa, mas vamos esquecer porque já está tudo dito, e eu acho que, para além disso, é encontrar aquilo que ainda não se sabe. Ora, aquilo que ainda não se sabe de uma pessoa que já não é viva, eu vou ter que conviver com um fantasma. Eu vou ter que conviver com um fantasma e este filme tem que ser uma espécie de fantasmagoria, que traz um Pessanha novo, se é que eu posso dizê-lo assim, traz um Pessanha que ainda vai surpreender. Ainda vou ter que encontrar qualquer coisa neste Pessanha que surpreende. A única coisa que pode surpreender, como é óbvio, porque não estamos a falar de espiritismos nem de coisas transcendentes, é o meu ponto de vista. Eu vou decantar o meu ponto de vista sobre este homem, vou trazer à superfície aquilo que eventualmente eu gostaria de ter conhecido.

Já começou a filmar?

R.C.C: Ainda não comecei a filmar, nós temos feito ‘repérage’, estamos continuamente a fazer ‘repérage’, no fundo pesquisa. Porque o filme ainda está a consolidar os financiamentos, e portanto é a pesquisa que está a ser feita continuamente.

Ainda há uma Macau de Camilo Pessanha que é possível filmar? Para onde pretende direccionar o olhar?

R.C.C: Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque no fundo é o grande pretexto para estar em Macau. Eu acho que sim, que há uma Macau de Pessanha aqui, e que muito curiosamente há uma Macau que faz com que o Pessanha se torne uma espécie de testemunho vivo, que é um paradoxo. E isso tem a ver com a natureza da própria cidade, porque esta cidade é muito concentrada, é muitas escalas, tanto tem escalas, não só ao nível da modernidade, como ao nível da escala da cota, altíssima. Ou da escala da modernidade, com os seus neóns, com as suas luzes, com os seus casinos. Como tem uma escala pequena, também novamente ao nível da cota, ou da não modernidade, que ainda está presente na cidade e nós encontramos as vielas, as escadinhas, os pequenos túneis, as quase pequenas aldeias que estão aqui enfiadas. Macau é uma cidade cheia de cidades. Mas de facto é esta Macau que me vai trazer o Pessanha, e que eu procuro todos os dias, mas posso encontrá-la num edifício moderno ou contemporâneo, da mesma maneira que posso encontrá-lo numa aldeia velha.

Mas há lugares concretos que vá procurar, associados ao universo de Pessanha?

R.C.C: Há lugares, mas esses lugares já não existem. Há lugares específicos, a Rua da Felicidade existia, mas aquilo que existe na Rua da Felicidade actualmente já não é aquilo que era no tempo do Pessanha, nem as cores, nem as luzes, nem os turistas, nem nada disso. Ou seja, a vivência, porque uma cidade faz-se de vivências e da forma como elas se vivem, não é só a pedra e a cal. É a vivência, a rede de relações que existe na cidade. Isso já não existe nada do tempo do Pessanha. A casa do Pessanha já não existe, a casa do Pessanha é uma ficção. Há descrições, que vieram numa carta da Castro Osório, há descrições que vêm no registo predial, sabe-se qual é a casa, mas pouco ou nada se pode concretamente hoje em dia filmar.

Já não existem os elementos físicos…

R.C.C: E portanto eu não vou fazer propriamente uma ficção, isto é um documentário, mesmo que tenha uns laivos aqui e ali de ficção. Eu não posso reconstituir esses lugares, não havia verba nem orçamento para que isso acontecesse. Como, no fundo, chegar a um simulacro? Porque tudo isso agora são simulacros dentro da cidade. A cidade é um espaço onde os simulacros se passeiam como fantasmas. Um fantasma é aquilo que nos traz alguma coisa, e que nos traz alguma coisa num passado, num presente. Qual é a grande vontade do Pessanha? Foi sempre elidir esta diferença, esta questão do passado e do presente, ou as variáveis espácio-temporais. Este homem existe no meu imaginário mas através deste filme vai-se tornar concreto. Uma das coisas que quero fazer no filme é efectivamente seguir o gesto do Pessanha. Quero apropriar-me da mesma maneira que quando era miúda me apropriei das palavras, do ‘álgido’ e do ‘fúlgido’. E agora quero apropriar-me da mesma forma do gesto Pessanha com a sua escrita, o seu perfeccionismo, na sua reescrita permanente, a sua procura permanente, tem meia-dúzia de poemas, trabalhar com eles a vida toda. Eu vou ter que fazê-lo com o mesmo perfeccionismo, a mesma obsessão com que Pessanha fez a sua obra.

Vai deixar-se conduzir pelos poemas?

R.C.C: Não é só pelos poemas, isso é importante. Percebo o que tu dizes e acho que tens razão. Eu vou-me conduzir pelos poemas mas sobretudo eu vou-me conduzir pela relação que ele tinha com a escrita.

E vai procurar elementos concretos, como incluir os descendentes do poeta no documentário? Vai procurar esse vínculo afectivo?

R.C.C: Sim, sim, claramente. Eles vão estar presentes e já tive a oportunidade de falar com eles. Depois tive a oportunidade de falar com a Catarina Domingues, a Catarina esteve a fazer um artigo sobre esta família e fez uma coisa que achei muito interessante, criou uma genealogia. É uma das pessoas com quem gostaria de falar justamente para ter este ponto de vista. Há várias pessoas que têm pontos de vista, que são os entendidos, os especialistas, os biógrafos, e neste ponto eu já falei com várias pessoas que foram absolutamente extraordinárias, e com quem vou falar de novo. Já falei com o Ricardo Pinto, com a Catarina, são tudo pessoas que eu vou naturalmente filmar. Já falei com o Carlos Marreiros, com o Luís Sá Cunha, com o Daniel Pires, com a Celina Veiga de Oliveira, com o Jorge Cavalheiro, com o Fernando Cabral Martins, com o Carlos Morais José, o João Guedes. Tudo pessoas que têm uma visão sobre o Camilo Pessanha que me interessa muito e que me ajuda muito a entendê-lo. Vão estar no documentário mas sobretudo a visão dessas pessoas ajuda-me muito a entender este homem.

E qual será o lugar da família?

R.C.C: Eu falei com os familiares e obviamente que esse lugar existe. Eu nunca poderia falar de um homem como o Camilo Pessanha sem falar da família, que existe, da sua descendência, que existe. E sem falar de um aspecto, que é uma coisa que me preocupa, que é, como é que se apaga um legado? O Camilo Pessanha que está, mesmo em Portugal, custa-me dizer, mas praticamente a desaparecer das selectas e do programa escolar, é uma coisa inexplicável. E mesmo aqui, tanto quanto percebi, também é pouco valorizado. Qual é o nosso interesse com este filme? É que este filme não só venha renovar a importância que o Camilo Pessanha tem, venha renovar a vontade de ler o Camilo Pessanha, porque acho que a coisa mais importante de um poeta é ser lido. Venha renovar essa importância de ser lido, não só em Macau, não só em Portugal mas até na própria China. Porque na verdade eu posso considerar, e é também um dos princípios deste filme, que o Camilo Pessanha é um poeta de Macau. E não haverá um evento mais justo do que fazê-lo aqui. As homenagens que são feitas ao Camilo Pessanha, e que aliás vão decorrer agora aqui em Macau, para mim são de uma importância, de uma pertinência e de uma justiça fundamentais à obra de um poeta tão importante, que é reconhecidamente um dos maiores poetas simbolistas europeus, que foi reconhecido pelos grandes poetas portugueses, como o Fernando Pessoa, o Sá-Carneiro.

O filme será estreado em Macau? Quando?

R.C.C: Será estreado em Macau, certamente. Perspectivas não tenho.

De que modo vai participar nas celebrações dos 150 anos do nascimento de Pessanha, que agora se iniciam?

R.C.C: A minha participação nos 150 anos de Pessanha, do Carlos Morais José, consiste num pequeno ensaio cinematográfico, feito a partir de imagens, sobretudo, de Macau, captadas na fase da pesquisa do documentário “PE SAN IÉ”, sobre Camilo Pessanha. A pesquisa não é só biográfica ou bibliográfica, é também sobre a forma de filmar – neste caso procurar a forma de filmar o exílio voluntário deste homem singular e encontrar a sua Macau. São desejos de planos, interrogações e dúvidas e a vontade de combater o seu apagamento e contribuir para a o desejo de ler a sua obra.

Com que apoios conta o documentário?

R.C.C: Os apoios com que contamos é da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, o Fundo das Indústrias Culturais cá de Macau. Contamos ainda com o apoio da Fundação Macau. Estou-me a candidatar também ao ICA, para sobretudo fazer face à rodagem que é necessário fazer em Portugal. Além do apoio da Fundação Oriente, que apoiou a nossa presença em Macau para a preparação do projecto a apresentar. Em Macau contamos com profissionais de cinema locais, entre eles a Susana Gomes, o Pedro Cardeira.

Vai rodar também em Portugal?

R.C.C: Sim, sim. Porque o poeta passa a sua juventude sobretudo em Portugal, em Coimbra, em Mangualde, em Setúbal, há uma série de sítios, é um périplo, e depois Lisboa, onde ele, quase todas as vezes que regressa a Portugal, nas suas convalescenças, fica muito tempo. E em Lisboa para mim é muito importante o tentar – não sei se vou recriar ou como é que vou fazer ainda -, mas ter a presença dos modernistas. O contacto e o convívio que o Pessanha tem com os modernistas, a admiração que eles têm por ele. E toda uma outra linha que é muito importante, que eu chamo a biografia editorial da própria “Clepsidra”, que começa numa primeira edição de 16 poemas na Centauro. E depois em 1920 é editada pela primeira vez a “Clepsidra” pela Ana de Castro Osório. Que, como se sabe, é aquela figura tutelar da paixão do Pessanha, é o objecto de desejo do Pessanha, parece. É o objecto que se confunde com o objecto de retorno do Pessanha, que é a pátria. Foi uma mulher muito importante na vida dele, que vai ser introduzida neste documentário. Este documentário mais do que repetir o que todos os biógrafos dizem sobre o Pessanha, é uma descoberta sobre estas relações. Que homem é este, que foge, que se exila, que morre longe. O que me interessa é o universo inquietante das questões que o Pessanha levanta como homem. E não o universo das certezas, essas já estão escritas, já estão definidas. Ele era de facto de uma liberdade extraordinária, porque ele vivia absolutamente como lhe apetecia, mais sujo, menos sujo, dizendo às pessoas o que lhe apetecia, dizendo uns impropérios aqui e ali. Mas na verdade ele era livre.

E é esse homem livre que quer encontrar?

R.C.C: E é esse homem livre que eu quero encontrar. Eu não sei se ele era um guerreiro, possivelmente talvez não. Ele era muito frágil, estava consumido pela doença, ele tinha muitos constrangimentos, mas mesmo assim, não deixou de ser livre, de fazer o que lhe apetecia. Toda a gente sabia que ele fumava ópio, não vivia escondido, as pessoas sabiam quem era o Camilo Pessanha, como é que ele vivia e do que é que ele era capaz. E na verdade ele era capaz de muita coisa, foi capaz juridicamente de coisas extraordinárias. E na verdade foi capaz da coisa mais extraordinária, que foi o deixar uma obra pequena mas maravilhosa.