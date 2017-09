Eleições Legislativas: Lista de Lei Kit Meng desiste da candidatura

Fotografia: Macau Post Daily;

A Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa informou esta quinta-feira que recebeu um pedido de desistência da candidatura de uma lista composta por cinco candidatos à Assembleia Legislativa pelo expediente do sufrágio directo.

A lista que não vai se vai apresentar ao escrutínio agendado para 17 de setembro é a “Cor-de-rosa Amar a População”, liderada por Lei Kit Meng, promotor de jogo e piloto com provas dadas nas competições automobilísticas disputadas no Circuito da Guia.

Em declarações ao PONTO FINAL, Lei justificou a decisão com a necessidade de garantir uma boa gestão de recursos. O dinheiro angariado pela lista tendo em vista a participação no escrutínio vai ser alocado aos esforços de reconstrução do território, no encalço da devastação causada pelo tufão Hato: “Trata-se uma questão de recursos. Não temos muitos recursos, mas chegamos à conclusão que deve ser dado um bom uso aos recursos que temos. Decidimos, por isso, desistir das eleições e colocar o dinheiro à disposição dos esforços de recuperação da cidade”, explicou o piloto, por via telefónica, ao PONTO FINAL. “As ruas já estão limpas, mas ninguém consegue perceber as preocupações que as pessoas carregam consigo. Vamos reservar os recursos que temos para questões mais urgentes”, rematou Lei.

O ex-candidato reitera, no entanto, que os fundos de que a lista dispunha eram limitados e esclareceu que o objectivo não passa por distribuir dinheiro pela população: “Não estamos a dar dinheiro as pessoas. Temos alguns materiais e alguns produtos que lhes podemos dar. Ajudamos nas operações de limpeza e há outras formas de ajudar que podem ser dinamizadas sem que seja distribuído dinheiro”, admite o piloto e promotor de jogo.

Presidente da Associação de Auto-Ajuda dos Trabalhadores e Macau, Lei Kit Meng anunciou, através da rede social Facebook, que a lista que liderava abria mão da participação nas eleições por considerar que, neste momento, é mais importante ajudar todos quantos foram afectados pelo tufão Hato.

O até ontem cabeça de lista da “Cor-de-rosa Amar a População” – constituída inteiramente por estreantes – considera que não está a fugir às suas responsabilidades, nem a defraudar todos quantos assinaram a comissão de candidatura da lista: “Estamos, de igual modo, a ajudar os cidadãos. Os trabalhos de recuperação são mais urgentes e entendemos que devemos fazer as coisas mais urgentes primeiro”, remata Lei Kit Meng.

E.G