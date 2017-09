DSPA pede a residentes que armazenem garrafas de plástico

Os problemas no abastecimento de água registados na semana passada, na sequência da devastação causada pelo tufão Hato, fizeram esgotar os stocks de água nos supermercados do território e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental teme que o aumento exponencial do recurso a embalagens plásticas tenha efeitos nocivos sobre a capacidade de gestão de recursos de limpeza disponíveis, numa altura em que os esforços de normalização do quotidiano do território ainda não estão concluídos.

Para agravar o panorama, o funcionamento dos postos de recolha de resíduos recicláveis está suspenso até 3 de Setembro, pelo que a DSPA apela aos residentes que compactem e armazenem, neste momento, “as garrafas usadas e, depois de concluídas as acções de remoção do lixo disperso pela cidade, as depositem nos equipamentos disponíveis nas instalações públicas ou em outras redes de recolha”.